청와대 고위 관계자…'호르무즈 해협 파병 검토 중’

한국 정부가 미국이 요청한 호르무즈 해협에서의 군사적 기여를 위해 군 병력 파견을 적극 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 한국 청와대 고위 관계자는 4일 기자들과 만나 군 병력 파병 여부에 대해 “한반도 대비태세에 큰 손상이 있지 않은 범위 내에서는 운신할 수도 있다는 생각”이라고 말했다고 한국 언론들이 일제히 보도했습니다.

언론들에 따르면 이 관계자는 "호르무즈에서 실질적 기여를 하려면 한반도 대비태세를 고려해야 하며, 그 대비태세에 관해 여러 가지 검토를 하고 있다"며 이같이 말했습니다.

이 관계자는 특히 “실질적 기여에 대해서는 정부가 여러 번 얘기해 왔다”며, “실질적 기여는 군사적 기여를 포함하는 것”이라고 설명했습니다.

청와대 고위 관계자의 이같은 발언은 호르무즈 해협 파병 가능성을 상당 부분 열어 두고 긍정적으로 검토하고 있다는 뜻으로 받아들여지고 있습니다.

호르무즈 해협 파병에 관한 한국 정부의 입장이 이처럼 선회한 것은 도널드 트럼프 미국 대통령의 거듭된 지원 요청과 압박 때문인 것으로 알려졌습니다.

트럼프 대통령은 최근 자신의 소셜미디어와 언론 인터뷰 등에서 한국 정부를 꼭 집어 거론하면서 중동 문제에 대해 돕지 않고 있다고 불만을 나타내 왔습니다.

일각에서는 미국과 한국 간 경제와 안보 협상이 진전을 이루지 못하고 있는 것은 호르무즈 해협 지원에 관한 한국 정부의 소극적 태도 때문이라는 관측이 제기돼 왔습니다.

다만, 앞서의 청와대 고위 관계자는 군 병력 파병과 관련해 "지금은 검토 단계에 있으며, 정해진 것은 없다"고 말했습니다.

이 관계자는 또 파병 검토와 관련해 "국내법적 절차에 따라서도 고려를 하고 있다"며 "이는 결국 국회와의 협의, 국회의 동의를 의미하는 것인데, 아직 그 단계까지 가 있지는 않다"고 덧붙였습니다.

한편 일부 한국 언론들은 익명의 소식통을 인용해 한국 정부가 군 병력과 P-8 초계기, 군수지원함, 기뢰탐지 장비 등 자산을 호르무즈 해협에 보내는 방안을 유력하게 검토 중이라고 보도했습니다.

이들 언론은 또 한국 정부가 이달 중 국회에 호르무즈 파병동의안을 제출할 예정이라고 전했습니다.