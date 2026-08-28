미한일, 9월 7~11일 제주 공해상에서 `프리덤 에지’ 훈련

미국과 한국, 일본 세 나라가 다음달 7일부터 11일까지 제주 동남방 공해상에서 다영역 훈련인 '2026 프리덤 에지'를 실시한다고 한국 합동참모본부(합참)가 밝혔습니다.

한국 합참은 28일 보도자료에서 이같이 발표하며, "이번 훈련은 북한의 핵·미사일 위협에 대응하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 한미일 3국이 연례적으로 시행하는 방어적 성격의 훈련"이라고 설명했습니다.

`프리덤 에지’는 미한일 세 나라가 안보 협력을 강화할 목적으로 한반도 근해에서 실시하는 훈련으로, 앞서 2024년 6월과 11월, 지난해 9월 등 세 차례 진행됐었습니다.

이번 훈련은 지난해 9월 15∼19일 진행된 3차 훈련 이후 약 1년 만에 이뤄지는 것입니다.

앞서 실시된 훈련에서는 해상 미사일 방어, 공중 및 방공 훈련, 대잠수함작전, 사이버 방어 등의 훈련이 진행됐으며, 이번에도 예년과 유사한 내용과 수준이 될 것으로 알려졌습니다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한 김정은 국무위원장과의 좋은 관계를 강조하며 이달 중순 실시된 미군과 한국군의 정례 연합훈련인 `을지 자유의 방패’(UFS) 훈련을 대폭 축소하도록 지시했었습니다.

이에 따라 일각에서는 `2026 프리덤 에지’ 훈련도 축소 또는 취소될 가능성이 제기됐었습니다.