이재명 대통령 “페이스메이커로 미북 대화 재개 지원” 거듭 강조

이재명 한국 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담 개최 의지를 밝힌 데 대해 “페이스메이커로서 북미 대화 재개를 지원하겠다”고 거듭 밝혔습니다.

이 대통령은 27일 통일부 주최로 서울에서 열린 `2026 국제 한반도 포럼’에서 임웅순 국가안보실 2차장이 대독한 축사를 통해 “존중에 기초한 대화와 협력을 통해 하루빨리 싸울 필요가 없는 한반도를 만들어야 할 것”이라며 이같이 말했습니다.

이 대통령은 한국 정부의 “군사적 긴장 완화와 대화 재개 노력에도 불구하고 북측은 여전히 적대노선을 고수하고 있다”며 “하지만 이것이 한반도 평화를 향한 노력을 멈출 이유가 될 수는 없다”고 강조했습니다.

이어 “다행히 (한반도에) 변화의 조짐이 나타나고 있다”며 “트럼프 대통령이 김 위원장과의 만남에 의지를 표했다”고 말했습니다.

이 대통령은 “대한민국 역시 한반도 평화의 당사자이자 페이스메이커로서 북미 간 신뢰 구축과 대화 재개를 지원하고 한반도 평화체제 실현을 위해 흔들림 없이 노력할 것”이라고 밝혔습니다.

한편 정동영 통일부 장관은 포럼 개회사에서 “무엇보다 먼저 우리는 페이스메이커 역할을 통해 북미 대화를 성사시켜야 한다”며 “미국의 움직임을 지켜보면서 가만히 앉아 있는 것이 아니라 주도적이고 능동적으로 움직여서 공간을 만들어야 한다”고 말했습니다.

정 장관은 특히 “북미 대화가 남북과 미중 4자 대화로 이어지도록 모든 역량을 집중해야 한다”며 “4자 대화를 통해 불안정한 정전체제를 평화체제로 전환하는 것이 한반도 문제의 근본적인 해법”이라고 밝혔습니다.