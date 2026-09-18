북한 김여정, 미 주도 연합훈련에 “위협적 전쟁놀이” 비난. 이틀 연속 담화

북한 김여정 노동당 총무부장이 미국이 주도하는 아시아태평양 지역 연합군사훈련을 강하게 비난했습니다.

김 부장은 18일 관영 `조선중앙통신’이 보도한 담화에서 미국이 주도하는 '퍼시픽 뱅가드 2026'에 대해 “철두철미 미국이 지역에서의 진영대결을 위해 고안해낸 또 하나의 위협적인 전쟁놀이"라고 주장했습니다.

김 부장은 '코브라 골드'와 '피치 블랙' 등 미국이 주도하는 다른 군사훈련도 거론하면서, “불순한 목적”을 추구하고 있다고 비난했습니다.

특히 한국과 일본이 이들 연합군사연습에 빠짐없이 참여하고 있다며, “미국을 위시한 호전적인 군사적 움직임이 본격적인 가동 상태에 있는 미일한 3자 군사공조체제를 기축으로 하여 강화되고 있음을 시사”한다고 주장했습니다.

이어 김 부장은 “국가안전에 가해지는 외부로부터의 위협이 증대될수록 그에 정비례하여 우리의 물리적 힘 역시 끊임없는 강화에로 이어지게 되어 있다”고 밝혔습니다.

그러면서 현재 정세는 “행동실천상 대조선 적대성의 신기록들이 창조되고 있다”며, “우리의 비례성 또는 그를 능가하는 공세성을 띤 반응행동에서도 신기록이 창조되어야 할 필요성을 제기한다”고 말했습니다.

김 부장은 “적들의 군사적 준동으로 국가의 최고이익과 군사주권, 지역의 안전환경이 엄중히 침해되였다고 판단되는 경우 조선민주주의인민공화국 무력은 헌법적 의무에 따른 조항들을 발동하고 가용한 모든 수단들을 동원하게 된다”고 밝혔습니다.

`퍼시픽 뱅가드’는 미 7함대사령부 주관으로 매년 실시되는 다국적 해상연합훈련으로 한국과 호주 해군과 일본 해상자위대가 참가합니다.

김여정의 이날 담화에 대해 통일부는 언론브리핑에서 “트럼프 대통령이 북미 대화 추진 입장을 보이는 상황에서 나온 북한의 반응이라는 점을 주시하면서 관계기관과 함께 북한의 동향을 지켜보도록 하겠다”고 말했습니다.

김 부장은 전날에도 담화를 통해 최근 IAEA총회가 자국의 완전한 비핵화를 촉구한 데 대해 “귀에 익은 잡소리”라며, “매해 이맘 때면 자동응답기에서 밤낮 울려나오는 소리처럼 늘 듣게 되는 전혀 놀랍지 않으며 새로운 것도 아닌 잡음일 뿐”이라고 일축했습니다.

그러면서 자국의 “핵 보유국 지위는 그 무엇으로도 되돌릴 수 없는 절대적인 것”이라고 주장했습니다.