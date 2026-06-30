한·우크라이나 외교장관 “북한군 포로, 자유의사 존중해 국제법·인도주의 원칙 따라 해결

조현 한국 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 30일 서울에서 회담을 갖고, 주요 양자 현안과 지역 정세를 논의했습니다.

이날 한국 외교부에 따르면, 두 장관은 우크라이나 내 북한군 포로 관련 당사자들의 자유의사를 존중해, 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 문제를 풀어 나가기로 했습니다.

시비하 장관의 이번 방한은 우크라이나 외무장관으로서는 11년 만이자, 우크라이나 전쟁 발발 이후 처음입니다. 두 장관은 지난 3월 프랑스에서 열린 주요 7개국( G7) 외무장관회의를 계기로 만난 데 이어, 이번에 서울에서 다시 마주했습니다.

조 장관은 전쟁을 끝내기 위한 외교적 노력에 큰 관심을 갖고 지켜보고 있다며, 협상이 조만간 의미 있는 진전으로 이어지기를 바란다고 말했습니다. 또 한국 정부가 우크라이나의 복구와 재건을 위해 인도적 지원을 이어가고 있다고 설명했습니다.

이에 시비하 장관은 사의를 표하고, 우크라이나의 평화와 회복을 위해 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협력해 나가길 바란다고 밝혔습니다.

미국과 우크라이나, 한국 정보 당국에 따르면, 북한은 러시아와의 상호방위조약에 따라 약 1만 4천 명의 병력을 파견한 것으로 파악됩니다. 우크라이나는 지난해 1월, 러시아 쿠르스크 지역에서 러시아군과 함께 싸우던 북한군 2명을 생포했다고 밝힌 바 있습니다. 미국 국무부는 우크라이나에 억류된 북한군 포로들이 제네바협약에 따라 처우받아야 한다는 입장을 거듭 밝혀 왔습니다.

VOA 뉴스