이란, 미국 공습 이후 역내 국가들에 미사일·드론 공격

미국이 이란의 방공망과 다른 군사 시설을 겨냥해 공습을 단행한 데 이어, 이란군이 2일 역내 국가들을 상대로 새로운 미사일과 드론 공격을 감행했습니다.

바레인 군 당국은 다수의 이란의 공중 공격을 성공적으로 요격했다고 밝혔습니다. 바레인 외무부는 이번 공격을 “민간인의 생명에 대한 직접적인 위협이자, 역내 안보와 안정을 위협하는 위험한 긴장 고조 행위”라고 규정했습니다.

쿠웨이트 군은 자국 방공망이 이란으로부터 날아온 “적대적인 미사일과 드론 공격”에 대응했다고 밝혔습니다. 소방 당국은 드론 공격으로 인해 쿠웨이트시티의 한 주거 단지에서 화재가 발생했다고 전했습니다.

요르단 군 당국은 이란이 발사한 탄도미사일 10발 또는 13발을 자국 방공망이 격추했으며, 나머지 미사일들은 외딴 지역에 떨어졌다고 밝혔습니다.

또 이라크 쿠르드족 자치지역에서는 밤사이 최소 10대의 드론이 격추됐습니다.

지난 2월 미국과 이스라엘이 이란을 공습하며 분쟁이 시작된 이후, 이란은 역내 주변국들을 향해 미사일과 드론을 반복적으로 발사하며 보복해 왔습니다.

미군은 1일 실시한 공습이 방공∙레이더 시설과 해상 시설, 통신 기지, 기뢰 부설 시설 등 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 목표물을 타격했다고 밝혔습니다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 성명에서 “이번 공습은 최근 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 상선과 미군 병력을 대상으로 공격을 시도한 데 따른 것”이라고 밝혔습니다.

이란 언론은 호르무즈 해협 인근에서 결혼식이 열리고 있던 한 주택에 대한 미군의 공격으로 최소 5명이 숨졌다고 보도했습니다.

미 중부사령부 대변인 팀 호킨스 미 해군 대령은 VOA에 “우리는 이란 국영 언론을 통해 나온 보도 내용을 알고 있다”며 “미군은 이란혁명수비대(IRGC)와 달리 결코 민간인을 표적으로 삼지 않는다” 라고 말했습니다.

교전이 격화되는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란을 협상 테이블로 다시 끌어들이려는 것이 아니라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼 ‘트루스 소셜’에 “나는 그들이 자신들에게 무의미한 합의에 서명하든 말든 신경 쓰지 않는다”라고 썼습니다. 이어 “나는 현재 우리의 입장이 훨씬 더 마음에 든다. 우리는 호르무즈 해협을 거의 완전히 장악하고 있고, 그들의 경제는 완전히 붕괴하고 있다. 그들은 그저 피할 수 없는 결말을 향해 나가아고 있을 뿐이다. 이란 국민은 언제 일어나 싸울 것인가?”라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 앞서 1일, 이란이 미국의 공습에 대응할 경우 “훨씬 더 강하고 더 높은 수준으로” 이란을 타격하겠다고 공언한 바 있습니다.

VOA 뉴스