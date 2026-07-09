IMF, 한국 성장률 2.6% 전망…미국 유지·세계 하향

국제통화기금(IMF)이 8일 발표한 7월 세계경제 수정전망에서 한국의 2026년 경제성장률을 2.6%로 전망했습니다.

이는 지난 4월 전망보다 0.7%P 높은 수치로, 발표 대상 주요 30개국 가운데 이란과 함께 가장 큰 상향 조정 폭입니다.

IMF는 한국을 타이완, 태국, 말레이시아와 함께 AI 하드웨어 순수출 상위 국가로 분류하며, 반도체와 AI 관련 수출이 중동 전쟁에 따른 부정적 영향을 상쇄했다고 평가했습니다.

또 올해 1분기 한국의 성장률이 연율 기준 7.5%를 기록해 지난 4월 전망 당시 예상했던 1.8%를 크게 웃돌았다고 설명했습니다.

반면 세계 경제는 다소 둔화할 것으로 관측됐습니다.

IMF는 2026년 세계 경제성장률을 3.0%로 전망해 지난 4월보다 0.1%P 하향 조정했습니다.

중동 전쟁에 따른 공급 충격과 인공지능, AI 중심의 기술 투자가 세계 경제를 이끄는 상반된 요인으로 작용하고 있다고 진단했습니다.

선진국의 올해 성장률은 1.7%, 신흥국은 3.8%로 각각 0.1%P씩 하향 조정됐습니다.

국가별로는 미국의 성장률 전망은 2.3%로 유지됐지만, 유로존은 0.9%, 일본은 0.6%로 각각 낮아졌습니다.

IMF는 또한 세계 경제가 예상보다 더 둔화할 가능성이 여전히 크다고 진단했습니다.

중동 지역의 불확실성과 무역 분절화, 일부 국가의 정책 대응 여력 약화가 주요 위험 요인으로 꼽혔으며, AI 역시 성장 동력이 될 수 있지만 기대가 꺾일 경우 소비와 금융시장을 위축시킬 위험도 있다고 지적했습니다.

IMF는 각국에 물가 안정을 최우선으로 하는 통화정책을 유지하고, 재정 지원은 취약계층 중심으로 한시적이고 선별적으로 시행할 것을 권고했습니다.

한편, 한국 정부는 이번 전망이 반도체와 AI 산업을 중심으로 한 성장 모멘텀이 내년에도 이어질 가능성을 보여주는 결과라고 평가하면서도, 지정학적 불확실성에 대비해 물가 안정과 취약계층 지원, AI와 녹색 산업 육성 등 성장 기반 확충에 정책 역량을 집중하겠다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스