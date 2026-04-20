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차기 유엔 사무총장 후보 4인, 질의응답 형식의 공개 청문회 예정

미국 뉴욕주 뉴욕시의 유엔 본부에 걸린 유엔기(UN기)
미국 뉴욕주 뉴욕시의 유엔 본부에 걸린 유엔기(UN기)

차기 유엔 사무총장직을 놓고 경쟁 중인 4명의 후보들이 이번 주 유엔을 어떻게 이끌 것인지에 대해 회원국들의 질문에 답할 예정입니다.

유엔 사무총장은 유엔 안전보장이사회의 추천을 바탕으로 유엔 총회에서 임명됩니다. 차기 사무총장은 현 안토니우 구테흐스 사무총장의 뒤를 이어 2027년 1월 1일부터 5년 임기를 시작하게 됩니다.

먼저 미셸 바첼레트 전 칠레 대통령이 21일, 유엔이 “인터랙티브 다이얼로그(상호 대화)”라고 부르는 절차에 참여합니다.

이어 유엔 산하 국제원자력기구(IAEA)의 라파엘 그로시 사무총장은 21일 오후 자신의 출마를 공식 발표할 예정입니다.

22일에는 레베카 그린스판 유엔 무역개발회의(UNCTAD) 사무총장과 마키 살 전 세네갈 대통령이 차례로 참여합니다.

이번 절차에서는 각 후보가 유엔을 이끌기 위한 비전을 발표한 뒤, 회원국들의 질문에 답변하는 방식으로 진행됩니다.

각 후보는 서면 성명을 통해 유엔이 여전히 필수적인 국제기구이지만, 개혁이 필요한 조직이라는 데 공통된 견해를 밝혔습니다.

VOA 뉴스

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