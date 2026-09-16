캐나다, 북한 탄도미사일 발사 규탄…“안보리 결의 준수 촉구”

캐나다가 북한의 지난 12일 탄도미사일 발사를 규탄하며 재발 방지를 촉구했습니다.

캐나다의 외교 업무를 담당하는 글로벌부(Global Affairs Canada)는 16일 VOA의 관련 논평 요청에 “캐나다는 유엔 안전보장이사회 결의를 위반한 북한의 탄도미사일 발사를 규탄한다”고 밝혔습니다.

이어 “북한은 이러한 행동을 중단하고 유엔 안보리 결의를 준수해 인도태평양 지역의 평화와 안정에 기여할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다.

앞서 독일 외무부와 유럽연합(EU) 등도 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하며 대화 복귀를 촉구했습니다.

미국은 이번 발사가 미국과 동맹국에 즉각적인 위협을 가하지 않는다고 평가했습니다.

한국 합동참모본부는 지난 12일 오전 5시20분경 북한 원산 일대에서 동해상으로 여러 차례 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다고 밝혔습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 13번째입니다.

한편 북한은 지난 14일 조선중앙통신을 통해, 협동 화력습격훈련이 12일 진행됐다면서, 이번 훈련에는 5개 포·미사일 연합부대에서 선발된 구분대들이 참가했으며, 각종 공격무인기, 전략순항미사일, 대구경 열압 방사포, 전술탄도미사일 등 신형 전투체계들이 동원됐다고 밝혔습니다.



VOA 뉴스