영국 총리 "공군기지 사건, 이란 개입 정황 강해"

앤디 버넘 영국 총리는 30일 미군이 사용하는 잉글랜드 서부 공군기지 인근에서 지난 27일 발생한 사건에 이란이 연계되어 있다는 ‘강한 정황’이 있다고 밝혔습니다.

당국은 5명을 체포했으며, 이들은 런던에 거주하는 영국 국적자들로 이후 보석으로 석방됐던 것으로 확인됐습니다.

버넘 총리는 미국과의 긴밀한 공조 하에 ‘복잡하고 엄중한 경찰 조사’가 진행 중이라고 BBC에 전했습니다.

또 "적절한 시점에 추가 내용을 밝히겠지만, 이번 사건에 이란이 일정한 역할을 한 것으로 믿는다는 것을 확인해 줄 수 있다"고 밝혔습니다.

영국 국립 대테러 경찰국은 체포된 5명이 폭발물 및 테러 혐의로 구금됐었다고 발표했습니다.

경찰국은 29일 발표에서, 지난 27일 새벽 페어포드 왕립 공군기지 외곽에서 신고된 의심 차량들을 수색한 결과 일정량의 휘발유가 발견됐지만 사설 폭발장치는 없었다고 설명했습니다.

미군은 이란 공격 작전을 수행하기 위해 해당 기지를 활용해 왔으며, 이란 정부는 이 때문에 해당 기지가 정당한 공격 표적이 된다고 주장해 왔습니다.

런던주재 이란 대사관은 기지 인근 사건에 대해 어떠한 개입도 하지 않았다고 부인하는 성명을 냈습니다.

버넘 총리의 이번 발언은 마코 루비오 미국 국무장관이 폭스뉴스와의 인터뷰에서 해당 사건에 "외국 세력이 분명히 개입돼 있다"고 밝힌 이후에 나왔습니다.

VOA 뉴스