[한국은 지금] 강신철 “북 지뢰 매설된 것… 정전협정 위반”

진행자) 한국 내 주요 뉴스를 전해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 김정우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.

기자) 안녕하세요.

진행자) 오늘은 어떤 소식이 있습니까?

기자) 한국 비무장지대 지뢰 폭발사고로 어제도 전해드렸었는데, 오늘은 좀 더 진전된 내용을 전해드리겠습니다.



강신철 한국 국방부 장관이 29일 국회 국방위원회 전체회의에서 서부전선 비무장지대(DMZ) 폭발 사고 현장에서 발견된 북한군 지뢰가 유실된 것이 아니라 ‘매설’된 것이라고 밝혔습니다.



국민의힘 유용원 의원이 현장에서 추가로 발견된 북한군 지뢰가 유실된 것이 아니라 매설된 것이 맞느냐고 묻자 강 장관은 “매설”이라고 답했습니다. 특히 여러 발의 지뢰가 좁은 지역에 집중돼 있다는 점 등을 근거로 유실 가능성에 대해서는 “가능성이 매우 적다”고 말했습니다. 또 북한이 의도적으로 매설한 것이냐는 질문에는 북한의 “국경선 요새화와 관련해 했을 것으로 추정된다”고 밝혔습니다.

진행자) 29일 폭발 현장 조사에서는 지뢰 1발이 추가로 발견됐군요?

기자) 그렇습니다. 한국군과 유엔군사령부가 29일 실시한 3일 차 현장조사에서 북한의 수지(플라스틱) 반보병지뢰 1발이 발견됐다고 한국 합동참모본부(합참)가 밝혔습니다. 이 지뢰는 사고 당시 작전에 참여했던 장병들이 목격했다고 진술한 지뢰와는 별개의 지뢰로 평가됐는데요. 2차 폭발 지점에서 약 1m 뒤쪽에서 발견됐습니다. 이로써 현장 조사에서 발견된 지뢰는 모두 4개가 됐습니다.

진행자) 국회 국방위 회의에서 이번 사고가 정전협정 위반이라는 지적도 나왔죠?

기자) 그렇습니다. ‘1차 감정 결과 북한군 지뢰로 추정된다. 그렇다면 정전협정 위반이고 명백한 군사적 도발’이라는 민홍철 더불어민주당 의원의 질의에 강 장관은 “정전협정 위반은 명백하다. 북한에 책임이 있기 때문에 여기에 상응하는 조치를 취해나갈 것”이라며 “유엔사와도 공조하고 국제사회와도 공조해서 명확하게 책임을 물을 것이다. 실효적으로 대응할 부분이 있다”고 밝혔습니다.

진행자) 앞으로 한국 정부가 북한에 어떤 대응 조치를 취할지도 관심인데요. 강 장관이 구체적인 조치를 언급했습니까?

기자) 구체적인 내용까지 공개하지는 않았습니다. 강 장관은 “필요한 방책을 가지고 있고 단계적으로 시행해 나가겠다”고 밝혔습니다. 다만 어떤 조치인지를 묻는 말에는 이를 공개하는 것 자체가 작전과 관련된 사안이라며 선을 그었습니다.

진행자) 이번 폭발 사고가 발생한 뒤 현장조사가 늦었다는 비판과 논란이 있었는데요. 청와대가 이에 대한 입장을 내놓았군요?

기자) 네. 청와대는 현장조사 시점은 군사적 판단에 따른 것이라고 설명했습니다. 사고는 지난 21일 발생했지만 군과 유엔사가 본격적인 현장조사를 시작한 것은 엿새 뒤인 27일이었습니다. 이를 두고 야권에서는 북한의 소행이 뻔한데, 정부가 이재명 대통령의 유엔 연설 등을 고려해 조사를 의도적으로 늦춘 것 아니냐는 의혹과 거센 비판을 제기했는데요. 하지만, 청와대 관계자는 29일 “합동참모본부와 유엔군사령부가 현장 지휘관들의 건의를 고려해 순전히 군사적 판단에 의해 계획하고 결정한 것”이라고 밝혔습니다.

진행자) 29일 정치권에서는 이번 사고와 관련해 어떤 말이 나왔습니까?

기자) 네. 먼저 여당인 더불어민주당의 한병도 원내대표는 북한이 매설한 지뢰로 최종 확인될 경우 정부가 그에 합당한 상응 조치를 해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 이번 조사는 한국군과 유엔군사령부가 합동으로 진행하고 있기 때문에 임의로 축소하거나 은폐할 수 없다고 주장했습니다. 또 사고 직후 장병들의 진술을 확보했고 파편 등 핵심 잔해도 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했으며, 현장조사에 앞서 추가 폭발을 막기 위한 안전조치가 필요했다고 설명했습니다. 한 원내대표는 국민의힘이 최종 조사 결과가 나오기도 전에 사고를 은폐했다고 주장한다며 안보 사안을 정쟁의 대상으로 만들고 있다고 비판했습니다.

진행자) 제1야당인 국민의힘 측에서는 어떤 말이 나왔나요?

기자) 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 “진작 나왔어야 할 결론을 인제 와서 내놓은 것 자체가 은폐, 지연 아닌가"라며 "무엇 때문에 사고 발생 초기 부상 인원과 폭발 횟수를 은폐했는지, 누구의 지시로 추석 연휴 넘겨 가며 조사를 지연시켰는지, 분명하게 밝혀야 한다"고 밝혔습니다.

또 "북한군의 MDL 침범이 확인된 것은 작년 9월이다. 1년 넘게 우리 군이 방치하는 동안 북한군이 '지뢰밭'을 만든 것"이라고 지적하면서, "처음부터 강력하게 대응하고 북한군의 침범을 막았더라면 이런 사태는 없었을 것"이라고 비판했습니다.



정점식 원내대표는 정부가 단호한 상응 조치를 취해야 한다며, 2015년 목함지뢰 사건 당시처럼 대북 확성기를 다시 설치하고 대북 방송을 재개해야 한다고 주장했습니다. 국민의힘은 국정감사와 국회 상임위원회 청문회, 국정조사 등을 통해 사고 발생 이후 정부와 군의 대응 과정도 규명하겠다는 입장입니다.

진행자) 다음은 어떤 소식입니까?

기자) 네. 이번에는 아시인게임 소식입니다. 한국의 배드민턴 선수인 안세영 선수가 대기록을 작성했습니다. 안세영은 29일 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 2-0으로 완파하며 64년 아시안게임 역사상 최초로 배드민턴 여자 단식 2연패라는 기록을 세웠습니다. 안세영은 이 대회 개인전 5경기를 모두 게임 스코어 2대 0으로 끝내며, 상대에게 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 기량을 선보였는데요. 지난 8월 세계선수권대회 무실 세트 우승에 이은 ‘2연속 퍼펙트 우승’입니다

진행자) 안세영은 올 시즌 들어 대단한 승률을 기록하고 있죠?

기자) 그렇습니다. 2026 시즌 동안 안세영은 57경기에서 단 1패만을 기록하며 98%가 넘는 경이로운 승률을 유지하고 있습니다. 언론들은 안세영의 성적에 대해 "압도적이라는 표현으로도 부족하다"고 평합니다. 배드민턴 강국인 중국과 일본의 최정상급 선수들조차 안세영 앞에서는 무력감을 느끼며 이른바 '안세영 공포증'을 겪고 있다는 분석이 나올 정도입니다.

진행자) 지금 안세영 선수가 장기간 세계 1위 자리를 지키고 있죠?

기자) 네. 안세영 선수는 통산 누적 147주 이상 세계 1위 자리를 굳건히 지키며, 중국 배드민턴의 전설이자 올림픽 2연패 신화의 주인공인 장닝의 기록을 넘어섰습니다. 안 선수는 이로써 역대 여자 단식 누적 세계 랭킹 1위 기간에서 단독 3위에 이름을 올렸는데요. 그는 배드민턴 역사상 최초로 개인 통산 누적 상금 300만 달러를 돌파한 남녀 통합 최초의 선수이기도 합니다.

진행자) 외신과 전문가들이 극찬하는 기량을 가진 선수로 알려져 있지 않습니까?

기자) 그렇습니다. 전문가들은 먼저 세계 최고의 풋워크와 수비를 높이 평가합니다. 세계배드민턴연맹(BWF) 해설자들은 안세영의 슬라이딩과 완벽한 균형을 잡는 풋워크를 현역 최고로 꼽습니다. 또 코트 전체를 지배하는 커버 범위와 지치지 않는 체력은 상대의 기를 먼저 꺾어놓는 것으로 평가됩니다. 또 강철 같은 멘탈과 인성도 극찬받는데요. 숙적인 중국의 매체마저도 "안세영은 기술 혁신, 강철 같은 의지, 용감한 헌신으로 자신만의 시대를 열었다"고 칭찬하며, 경기 후 다친 상대를 먼저 위로하는 스포츠맨십과 인성까지 갖춘 완벽한 스타라고 극찬한 바 있습니다.

진행자) 네. 한국은 지금, 김정우 기자였습니다.