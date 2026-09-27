한국군∙유엔사, DMZ 현장조사 돌입… 추가 조사 예정

한국 군과 유엔군사령부가 27일 비무장지대, DMZ에 병력을 투입해 최근 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고에 대한 조사에 돌입했습니다.

합동참모본부, 합참은 이날 언론 공지를 내고 “우리 군과 유엔사는 오늘 합동으로 DMZ 내 지뢰 추정 폭발 상황 관련, 현장조사를 위해 폭발 발생 추정 지점 근접 지역까지 도달했다”고 밝혔습니다.

조사팀은 이날 기동로 확장 등을 통해 폭발 추정 지점 인근까지 접근했지만, 실제 사고 발생 지점에 도달하지는 못해 추가 조사를 이어가기로 했습니다.

합참에 따르면 이번 조사단은 한국 군 작전병력과 유엔사 군사정전위원회 인원, 조사기관 등 총 40여 명으로 구성됐습니다. 사고 당시인 지난 21일 수색로 개척 작전에 참여했던 간부 일부도 참여했습니다.

전날 준비 작업 때는 기존에 개척 작전을 하면서 만들어 놓은 수색로까지 병력이 진입했으며, 이날은 새로운 개척로로 접근을 시도했다고 한국 언론이 보도했습니다.

폭발 발생 추정 지점까지 실제 도달하지 못했기 때문에 최우선 순위라고 할 수 있는 사고 현장 지뢰 잔해 수거 등도 일단은 이뤄지지 못했다고 한국 언론은 보도했습니다.

합참은 “우리 군과 유엔사는 추가 현장조사를 통해 사고 원인 등을 철저하게 규명할 예정이며, 확인된 사실은 국민 여러분께 객관적이고 투명하게 설명해 드릴 계획”이라고 밝혔습니다.

앞서 지난 21일 오전 10시 50분쯤 경기 파주시 군사분계선, MDL 인접 지역에서 군이 수색로 개척 작전을 하던 도중 지뢰로 추정되는 폭발이 두 차례 발생했습니다.

이 폭발로 수색대대장인 중령이 발목이 절단되는 중상을 입었고, 함께 작전에 투입된 부사관인 중사도 골절상을 입었습니다.

VOA 뉴스



