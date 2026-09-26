한국군·유엔사, DMZ에 병력 투입… ‘지뢰 추정 폭발 사고’ 현장조사 준비

한국 군과 유엔군사령부가 26일 비무장지대, DMZ에 병력을 투입해 최근 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위한 준비 활동에 나섰습니다.

합동참모본부, 합참은 이날 언론 공지를 내고, “우리 군과 유엔사는 오늘(26일) 합동으로 DMZ 내 지뢰 추정 폭발 상황 관련 현장조사를 위한 기동로 확보 및 작전환경을 조사했다”고 밝혔습니다.

합참에 따르면 이번 조사에는 합참 차장이 이끄는 ‘합참 합동 현장조사 태스크포스(TF)’와 유엔사 군사정전위원회, 조사 기관, 작전 병력 20여 명이 투입됐습니다.

합참은 작전 수행 인원에는 21일 사고 당시 작전을 수행했던 장병 일부도 자발적으로 참가했다고 밝혔습니다.

합참은 “오늘 DMZ에 투입된 인원들은 이동로에 대한 안전성 평가, 감시 및 통신 상태 점검 등 작전환경 전반에 대해 확인했다”며 “군은 장병들의 안전이 확보된 가운데 유엔사와 철저한 합동 현장조사가 이루어질 수 있도록 지속적으로 준비하고 있었으며, 사고 원인 등을 철저하게 조사해 국민 여러분께 투명하게 설명드릴 예정”이라고 밝혔습니다.

앞서 지난 21일 오전 10시 50분쯤 경기 파주시 군사분계선, MDL 인접 지역에서 군이 수색로 개척 작전을 하던 도중 지뢰로 추정되는 폭발이 두 차례 발생했습니다.

VOA 뉴스