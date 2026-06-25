한국, 6·25 76주년 기념식…이재명 대통령 "참전용사 희생, 명예로운 삶으로 보답

한국전쟁 발발 76주년을 맞아 이재명 한국 대통령이 참전용사들의 헌신을 기리며 국가적 예우를 더욱 강화하겠다고 약속했습니다.

이 대통령은 25일 서울에서 열린 6·25한국전쟁 제76주년 기념식에 참석해 나라를 위해 목숨을 바친 참전용사들과 유엔 참전국 외교사절들에게 깊은 감사와 존경을 표했습니다.

이 대통령은 지금 한국이 누리는 평화와 번영이 참전용사들의 희생 위에 세워진 것임을 강조했습니다.

[녹취: 이재명 한국 대통령] "지금 우리가 누리는 평화와 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아닙니다. 조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐가며 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것입니다."

이 대통령은 참전용사들의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고 더 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.

한국 정부는 이날 기념식에서 한국전 당시 탁월한 전과를 올렸으나 오랜 세월 공을 인정받지 못했던 비정규군 공로자 세 명을 새로 포상했습니다.

또 지난 5월부터 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대하는 법 개정안을 시행하고 있다고 밝혔습니다.

한편, 이 대통령은 이날 기념사를 통해 유엔 참전용사들에 대한 감사도 특별히 강조했습니다.

그러면서 유엔 참전용사들의 한국 방문 초청을 비롯한 보훈 외교를 더욱 확대해 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래 세대에도 이어질 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다.

이 대통령은 이어 강력한 국방력을 바탕으로 한 평화로운 한반도 건설 의지도 거듭 밝혔습니다.

[녹취: 이재명 한국 대통령] "강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고 전쟁이 일어날 걱정도, 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어내겠습니다."

이 대통령은 기념식 이후 주재한 수석보좌관 회의에서 현재의 징집병 위주 국방 체계를 첨단 장비와 기술 중심의 스마트 강군으로 전환하고 선택적 모병제를 도입해 군을 개혁하겠다는 방침도 재확인했습니다.

VOA 뉴스