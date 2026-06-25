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한국, 6·25 76주년 기념식…이재명 대통령 "참전용사 희생, 명예로운 삶으로 보답

이재명 한국 대통령이 2026년 6월 25일 서울에서 열린 6·25한국전쟁 제76주년 기념식에서 연설하고 있다.
이재명 한국 대통령이 2026년 6월 25일 서울에서 열린 6·25한국전쟁 제76주년 기념식에서 연설하고 있다.

한국전쟁 발발 76주년을 맞아 이재명 한국 대통령이 참전용사들에 대한 예우를 강화하고 평화로운 한반도를 건설하겠다는 의지를 밝혔습니다.

한국전쟁 발발 76주년을 맞아 이재명 한국 대통령이 참전용사들의 헌신을 기리며 국가적 예우를 더욱 강화하겠다고 약속했습니다.

이 대통령은 25일 서울에서 열린 6·25한국전쟁 제76주년 기념식에 참석해 나라를 위해 목숨을 바친 참전용사들과 유엔 참전국 외교사절들에게 깊은 감사와 존경을 표했습니다.

이 대통령은 지금 한국이 누리는 평화와 번영이 참전용사들의 희생 위에 세워진 것임을 강조했습니다.

[녹취: 이재명 한국 대통령] "지금 우리가 누리는 평화와 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아닙니다. 조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐가며 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것입니다."

이 대통령은 참전용사들의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고 더 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.

한국 정부는 이날 기념식에서 한국전 당시 탁월한 전과를 올렸으나 오랜 세월 공을 인정받지 못했던 비정규군 공로자 세 명을 새로 포상했습니다.

또 지난 5월부터 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대하는 법 개정안을 시행하고 있다고 밝혔습니다.

한편, 이 대통령은 이날 기념사를 통해 유엔 참전용사들에 대한 감사도 특별히 강조했습니다.

그러면서 유엔 참전용사들의 한국 방문 초청을 비롯한 보훈 외교를 더욱 확대해 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래 세대에도 이어질 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다.

이 대통령은 이어 강력한 국방력을 바탕으로 한 평화로운 한반도 건설 의지도 거듭 밝혔습니다.

[녹취: 이재명 한국 대통령] "강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고 전쟁이 일어날 걱정도, 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어내겠습니다."

이 대통령은 기념식 이후 주재한 수석보좌관 회의에서 현재의 징집병 위주 국방 체계를 첨단 장비와 기술 중심의 스마트 강군으로 전환하고 선택적 모병제를 도입해 군을 개혁하겠다는 방침도 재확인했습니다.

VOA 뉴스

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