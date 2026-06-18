미·이란 합의로 호르무즈 재개방 가시화…한국 경제 긍정 효과 기대

미국과 이란의 전격적인 양해각서(MOU) 타결로 세계 최대의 에너지 수송로인 호르무즈 해협의 통항 재개가 가시화되면서, 극심한 에너지 수급 위기에 직면했던 한국 경제가 최악의 시나리오를 면하게 됐습니다.

호르무즈 해협의 통항 재개는 원유와 액화천연가스 수입의 상당 부분을 중동에 의존하는 한국 경제에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

한국은 중동산 원유 의존도가 높은 나라입니다.

미국 싱크탱크인 국제전략문제연구소(CSIS)에 따르면 한국 원유 수입량의 약 70%가 호르무즈 해협을 통과합니다. 그런데 이번 분쟁 기간에 해협이 사실상 봉쇄되면서 에너지 공급 차질과 운송 비용 상승, 금융시장 불안이 이어졌습니다.

하지만 미국과 이란 간 합의로 해협이 다시 열릴 예정이어서 한국 경제가 받았던 압박도 점차 완화될 것으로 전망됩니다.

무엇보다 에너지 공급 안정 효과가 기대됩니다. 한국은 원유뿐 아니라 석유화학 제품의 원료인 나프타 상당량도 호르무즈 해협을 통해 들여오고 있습니다.

전문가들은 해협 봉쇄로 공급 부족 우려가 커졌지만, 통항이 정상화되면 원유와 가스 공급이 다시 안정되면서 한국 내 정유·석유화학 업계의 부담도 줄어들 것으로 보고 있습니다.

또 호르무즈 해협 통항 재개가 가져올 국제 유가 안정은 물가에 대한 압박을 완화할 것으로 전망됩니다. 유가 상승은 전기요금과 운송비, 생산 비용을 높여 소비자 물가를 자극하는 요인으로 작용해 왔습니다.

호르무즈 통항 재개는 수출 의존도가 높은 한국 경제에도 긍정적인 효과를 줄 것으로 예상됩니다.

운임과 전쟁 위험, 보험료가 낮아지고 물류 차질이 완화되면서 반도체와 자동차, 조선, 석유화학 등 주요 산업의 경쟁력이 회복될 것으로 기대됩니다.

금융시장 안정도 전망됩니다. 중동 분쟁이 장기화하면서 국제 유가 급등과 경기 둔화 우려가 커졌지만, 통항 재개 소식이 전해지면서 투자 심리가 회복되고 한국 증시에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

한국의 아시아경제지는 미국과 이란의 합의가 한국 경제의 불확실성을 줄이고 경기 회복 기대를 높이는 계기가 될 수 있다고 분석했습니다.

다만 전문가들은 호르무즈 해협의 정상화가 곧바로 경제 회복으로 이어지는 것은 아니라고 지적합니다. 선박 운항 재개와 보험료 정상화, 원유 공급 체계 복구에는 상당한 시간이 필요하기 때문입니다.

결국 호르무즈 해협 통항 재개가 한국 경제에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 보이지만, 완전한 정상화까지는 시간이 필요한 만큼 중동 정세의 향방이 앞으로도 한국 경제의 중요한 변수로 남을 전망입니다.

VOA 뉴스