핵 전문가들 "김정은 방문 핵시설, 기존에 알려지지 않은 신규 시설 가능성…연간 핵무기 최대 10기 추가 생산 가능"

북한이 새로운 핵물질 생산시설을 공개한 가운데, 일부 미국 핵 전문가들은 이 시설이 기존에 알려진 핵시설이 아니라 지금까지 공개되지 않았던 새로운 시설일 가능성이 높다고 평가했습니다.

다만 이들은 북한의 핵물질 생산 능력을 과대평가해서는 안 된다고 경고했습니다.

북한 관영 조선중앙통신은 지난 4일 김정은 국무위원장이 전날 새로 가동에 들어간 핵물질 생산시설을 시찰했다고 보도했습니다.

시찰에는 당 중앙위원회 군수공업부와 핵무기연구소 지도간부들이 동행했지만, 시설의 구체적인 위치는 공개되지 않았습니다.

김 위원장은 지난 5년 동안 북한의 무기급 핵물질 생산 능력이 두 배 이상 증가했다고 주장하면서, 핵무력을 "기하급수적으로" 강화하기 위한 "방대한 계획"을 발표했습니다.

전 국제원자력기구(IAEA) 사무차장을 지낸 올리 하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 5일 VOA와의 화상 인터뷰에서 북한 관영매체가 공개한 사진을 분석한 결과, 원심분리기 배열 방식과 통로 구조가 영변과 강선 시설에서 확인된 것과 달라 새로운 시설로 판단된다고 밝혔습니다.

[올리 하이노넨 / 스팀슨센터 특별연구원, 전 IAEA 사무차장]

"이 이미지는 다릅니다. 원심분리기 캐스케이드 배열 방식이 약간 다릅니다. 물리적인 배치도 조금 다르고 통로도 더 많습니다. 그래서 제게는 분명합니다. 이것은 새로운 시설입니다."

하이노넨 연구원은 이 시설이 정상 가동될 경우 연간 약 70~80킬로그램의 고농축 우라늄을 생산할 수 있으며, 이는 최소 4기의 핵무기를 만들 수 있는 양이라고 말했습니다.

다만 그는 농축 우라늄을 핵무기 부품으로 가공하는 과정은 매우 정밀한 작업이며 여전히 일부 수작업에 의존한다고 설명했습니다. 그는 핵무기 1기 분량인 약 20킬로그램의 고농축 우라늄을 처리할 때 한 번에 다룰 수 있는 양이 약 500그램에 불과하다고 말했습니다.

그 결과, 핵분열성 물질을 확보했다고 해서 곧바로 핵무기를 빠르게 생산할 수 있는 것은 아니라고 하이노넨 연구원은 설명했습니다.

VOA 뉴스