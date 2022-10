[Everyday Grammar] 구동사와 끝말의 중요성

본문 보기 본문 닫기

'Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 오늘은 ‘구동사 (phrasal verbs)’와 끝말의 중요성에 대해 알아보겠습니다.

‘구동사(phrasal verbs)’는 동사와 다른 한 두개의 단어로 이뤄진 구입니다. 다른 단어로는 보통 전치사나 부사, 또는 전치사와 부사 둘 다 쓰일 수도 있는데요. 이 단어들이 결합해 본래 동사에 새로운 의미를 부여합니다. 즉, 하나의 동사에 어떤 끝말이 붙는지에 따라, 의미를 더 강조할 수도 있고, 뜻이 완전히 달라질 수도 있습니다.

예를 들어볼까요?

‘turn’은 '돌다 / 돌아서다' 등의 뜻을 가진 동사입니다. 여기에 ‘on’이라는 단어를 붙여 'turn on'이라는 구동사가 되면 ‘불을 켜다’라는 뜻이 됩니다.

그런데 ‘turn’에 ‘off’라는 말을 붙이면 이번에는 ‘불을 끄다’라는 뜻이 됩니다. 전혀 다른 뜻이 되는 거죠.

또 하나의 예를 들어보겠습니다.

‘put’이라는 단어는 ‘놓다’는 뜻을 가진 동사죠. 여기에 ‘on’이라는 단어를 붙이면 '입다 / 걸치다' 등의 뜻이 됩니다.

그런데 ‘off’라는 단어를 붙이면 '미루다 / 연기하다'는 의미를 갖게 되고요. 만일 ‘out’이라는 단어를 붙여 ‘put out’이라고 하면, 이때는 ‘해고하다 / 쫓아내다’라는 또 다른 의미를 갖게 됩니다.

이렇게 하나의 동사에 어떤 단어가 따라오는지에 따라 의미가 강조되기도 하고, 전혀 새로운 뜻을 갖게 되는데요. 간혹 영어 문장을 읽다가 다 아는 단어들인데도 이해하기 어려울 때는 이런 구동사의 유무를 확인해 보시고, 가능한 한 많이 익혀두는 것이 영어 습득의 지름길입니다.

그럼 이런 개념을 생각하면서 존과 페이스의 이야기를 따라가시기 바랍니다.

Mr. John: Hi Faith, have seen that new Star Wars movie? 안녕하세요 페이스, ‘스타워즈’ 신작 봤어요?

* 스타워즈는 미국 영화감독 조지 루커스가 만든 할리우드의 대표적인 공상과학 영화입니다.

Faith: Yes and the ending was terrible. 네, 봤어요. 그런데 결말이 정말 별로였어요.

Mr. John: I agree. A movie can be good… but if the ending is bad…it changes the whole experience! 동의해요. 영화는 좋을 수 있는데… 끝이 나쁘면…모든 걸 다 바꿔버리죠.

It’s like when we talk about phrasal verbs. 우리가 ‘구동사’에 대해 말하는 것과 비슷하네요. It’s the ending that really matters. 정말 중요한 건 끝이죠.

Faith: Ok. But first we should talk about what a phrasal verb is. 그래요. 그런데 우리는 구동사가 뭔지부터 이야기해야해요.

Mr. John: You’re right. 당신 말이 맞습니다.

Phrasal verbs are groups of words that have a verb and one or more short words. 구동사는 동사에 하나 또는 그 이상의 짧은 단어로 이뤄진 말 묶음입니다.

When combined, the words have an idiomatic meaning. 그 단어들이 합쳐지면 관용적 의미를 갖게 되죠.

Faith: Here’s an example. 여기 예가 있어요.

HANG OUT

It combines the verb “hang” with the short word “out.” 이 단어는 동사 ‘hang’과 ‘out’이라는 짧은 말로 이뤄져 있습니다.

Together, these words mean to have fun or relax. 이 둘을 합치면, ‘재미있게 놀다’ 또는 ‘’쉬다”의 뜻이죠.

Mr. John: The ending –the short word out – is of special importance. 끝말 - 짧은 단어 ‘out’이 특히 중요하죠.

Faith: That’s right. You could even say that the ending helps create the exact meaning. 맞아요. 심지어 그 끝말이 정확한 의미를 만드는 데 도움이 된다고 말할 수도 있어요.

Why is that, John? 왜 그런 거죠, 존?

Mr. John: English has many phrasal verbs, and some of them share the same basic verb. 영어는 많은 구동사가 있어요. 그리고 그중 일부는 같은 기본 동사를 공유하죠.

Consider this: hang up, as in, “Faith, you should hang up the phone.” 이걸 한번 생각해보세요. “페이스, 당신은 전화를 끊어야 해요”라고 할 때 ‘hang up’

Faith: Hang up means to end a phone conversation. ‘hang up’은 전화 통화를 종료한다는 의미입니다.

Mr. John: Or hang on, as in, “Faith, can you hang on for a second?” 아니면 “페이스, 잠깐만 기다려주겠어요?”라고 할 때의 ‘hang on”도 있죠.

Faith: Hang on means to wait. Hang on은 기다리라는 뜻이죠.

Mr. John: So, we have hang out, hang up, and hang on, three phrasal verbs where the difference in meaning comes at the end. 그러니까 우리는 hang out, hang up, hang on, 이렇게 끝말로 의미가 달라지는 구동사들이 있는 겁니다.

Faith: That’s right, John, endings are important. 맞아요 존, 끝이 중요해요.

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.