[Everyday Grammar] 예상 또는 기대를 표현하는 부사들

'Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 오늘은 예상 또는 기대를 나타내는 부사들에 대해 알아보겠습니다.

영어에서 ‘even’이나 ‘still’ ‘actually’ 같은 단어는 매우 자주 쓰는 부사들입니다. 문장에 어떻게 쓰이느냐에 따라 의미 전달이 좀 더 분명해지죠.

-‘even’은 ‘심지어’ ‘그것조차’ 등의 뜻을 가지고 있지만, 예상 밖의 놀라운 일을 나타내는 의미로도 자주 쓰입니다.

예문을 들어보겠습니다.

예) They didn’t even try that test.

그들은 심지어 시험조차 치르지 않았어요. -시험을 치르지 않아 놀랍다는 의미가 내포돼 있습니다.

예) She even gave me a present. 심지어 그녀조차 나에게 선물을 줬어요. –그녀로부터 선물을 받을 것으로 기대하지 않았다는 뜻이 내포돼 있습니다.

-‘아직도’ ‘그럼에도 불구하고’ 등의 뜻을 가지고 있는 ‘still’도 문장에 따라 기대 또는 예상을 나타내는 의미로 사용될 수 있습니다.

예를 들어보겠습니다.

예문) Are you still here? 아직도 여기 있어요? – 이 말속에서 화자는 상대방이 여기 없을 것으로 예상했다는 의미가 내포돼 있습니다.

자, 그럼 이제 존과 페이스의 대화 내용 살펴보겠습니다.

Mr. John: How are you doing today, Faith? 어떻게 지내고 있어요, 페이스?

Faith: It’s been a tough day. I didn’t sleep last night and all of my friends forgot that today is my birthday. 힘든 날이네요. 어젯밤에 잠을 제대로 못 잤어요. 그리고 내 친구들 모두 오늘이 내 생일인 것도 잊고 있어요.

They didn’t even wish me a happy birthday. 그들은 심지어 내게 생일 축하 인사도 하지 않았어요.

Mr. John: Oh, I’m sorry. Happy birthday. 오, 미안해요. 생일 축하합니다.

Faith: I guess I was just expecting that people would remember. 저는 그냥 사람들이 기억할 거라고 기대했던 것 같아요.

Mr. John: In language teaching we often talk about expressing expectation. And when reality does not meet our expectations.

영어를 가르칠 때 우리는 기대를 표현하는 것에 대해서 이야기하곤 하지요. 그런데 현실은 우리의 기대에 미치지 못하죠.

Faith: That’s a good point. We have expectations about many things is life. 좋은 지적이에요. 많은 것에 대해 기대를 하는 게 인생이죠.

One way we can express something going is an unexpected way is with the word “even” 기대하지 않던 어떤 게 일어날 때 표현하는 한 가지 방법으로 ‘even’이라는 단어를 쓰는 게 있죠.

Mr. John: That’s right, Faith. At the beginning of this report, you said: 맞아요. 페이스, 당신은 처음 이 시간을 시작할 때:

"They didn’t even wish me a happy birthday." 그들은 심지어 내게 생일 축하한다는 말도 하지 않았어요. 라고 말했습니다.

"They didn’t wish me a happy birthday." 그들이 내 생일을 축하해 주지 않았어요. 라고 말할 수도 있는데요.

...but when you add the word “even,” you are suggesting that you expected them to wish you a happy birthday.

하지만 당신은 even’이라는 단어를 보태서, 그들이 당신의 생일을 축하해주길 기대했다는 것을 내비치고 있죠.

Faith: Even can also express pleasant surprise. ‘Even’이라는 단어는 또 기분 좋은 놀라움을 표현하기도 하죠.

For example, if I said, “John even wished me a happy birthday…” 예를 들어, 제가 “심지어 존도 생일 축하를 해줬어요”라고 말한다면…

Mr. John: You are saying that you did not expect me to wish you a happy birthday. 당신은 내가 생일 축하할 것으로 기대하지 않았다는 말을 하고 있는 거죠.



I can’t believe you have such low expectations of me. 당신이 제게 그 정도로 기대치가 낮다는 걸 믿을 수가 없어요.

That’s my life story –beating other people’s low expectations! 그게 제 인생 스토리입니다. – 다른 사람의 낮은 기대치를 부수는 것!



Faith: I’m not so sure you beat their low expectations. 저는 당신이 사람들의 낮은 기대치를 부수고 있다고 확신하지는 않아요.

Mr. John: Hey, that’s not nice! 에이, 그건 너무해요!

Faith: There are other ways English speakers express surprise or expectation. 영어 화자들이 놀라거나 기대를 표현하는 또 다른 방법이 있죠.

These include the words “actually” and “still" “actually”나 “still”이란 단어를 넣는 거죠.

Mr. John: For example, when you said, “I’m not sure you beat their low expectations,” I could have said, “Faith actually said that! ” in other words, I did not expect you to say that.

예를 들어, “나는 당신이 그들의 낮은 기대치를 부수고 있다고 확신할 수 없어요”라고 말했을 때, 나는 “페이스가 정말 그렇게 말했어요!”라고 말할 수 있어요. 달리 말해 나는 당신이 그렇게 말하는 것을 기대하지 않은 거죠.

Faith: That joke is still bothering you? 그 농담이 여전히 당신을 불편하게 해요?

Mr. John: Yes, I expected better from you. 그럼요. 나는 당신에게서 좀 더 좋은 걸 기대했거든요.

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음에 다시 찾아뵙겠습니다.