 [Everyday Grammar] 명령형

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 명령형 (imperative form) 문장은 말 그대로 다른 사람에게 명령 또는 지시를 하는 문장입니다. 보통 주어를 생략하고 동사로 시작하는 문장 형태가 많고요. 주어를 붙일 경우는 명령하는 사람을 확실히 밝힐 때입니다. 매일 문법, 오늘은 명령형에 대해 알아보겠습니다.

오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Dr. Jill: John, look what happened to my lamp! 존, 내 램프가 어떻게 됐는지 좀 보세요!

Mr. John: Oh, is that the one you always have on your desk? 오, 그거 항상 박사님 책상 위에 있던 것 중 하나 아니에요?

Dr. Jill: Yes, it was a present. One of the office cleaners broke it. 맞아요. 선물 받은 거에요. 사무실 청소하는 분 중 한 명이 깨뜨렸어요.

Mr. John: I’m sure you can fix it. 제 생각에 분명히 고칠 수 있을 거에요.

Dr. Jill: But I’m so mad! It was so beautiful. 그래도 전 화가 많이 나요. 정말 예뻤거든요.

Mr. John: Go easy on them. I’m sure it was an accident. 그들에게 너그럽게 대해주세요. 분명 사고였을 겁니다.

▪ Go easy on (them) -한국어 표현에 살살 좀 대하세요. 너무 엄하게 대하지 말고 좀 봐주세요. 좀 너그럽게 해주세요. 같은 말이 있죠. 이런 뜻을 영어로 표현하면 “go easy on someone” 입니다. 여기서 easy는 쉬운, 편안한 이라는 뜻 외에도 관대한, 너그러운, 부드러운 등의 의미가 됩니다.

예문) Go easy on Peter for a while – he’s having a hard time at work. 피터 좀 봐줘 - 회사에서 힘든 시간을 보내고 있는 중이야.

예문) Go easy on yourself and take some time off work. 당신 스스로에게 좀 관대히 대하고, 휴식을 좀 취하세요.

예문) Going easy on the new employee is OK. 신입 직원에게 너그럽게 대하는 건 좋아.

다시 질 박사와 미스터 존의 이야기 이어집니다.

Dr. Jill: Yeah, you’re right. And you gave me an idea for a grammar lesson. 그래요. 당신이 옳아요. 그리고 당신은 내게 문법 수업 아이디어도 줬고요.

Mr. John: Great! Tell me about it. 잘 됐군요! 제게 말해 보세요.

Dr. Jill: Aha! I went to talk about the imperative form and you just gave me another example. 아하! 저는 명령형에 대해 이야기하려고 했어요. 그리고 당신은 방금 또 하나의 예를 줬고요.

Mr. John: You’re welcome. Imperatives are like commands, aren’t they? What did I say? 천만에요. (미스터 존은 질 박사가 고마워할 것에 대해 미리 괜찮다고 넉살스레 이야기하고 있습니다.) 명령법은 명령 같은 거죠, 그렇지 않나요? 제가 뭐라고 말했죠?

Dr. Jill: You said, “Go easy on them.” 당신은 “그들에게 너그럽게 대해주세요.”라고 말했어요.

Notice that sentence has no subject, but we understand it to mean “you should.”그 문장에는 주어가 없죠. 하지만 우리는 그게 “너는 그래야 해”라는 뜻이라는 것을 알죠.

Mr. John: And I meant you should not treat the cleaners too harshly. 네. 저는 당신이 청소하는 분들을 너무 혹독하게 대해서는 안된다는 뜻이었어요.

What is the other example? 또 다른 예는 뭐죠?

Dr. Jill: You said, “Tell me about it.” 당신은 “내게 말해보세요.”라고 했어요.

That also has no subject, but I understand it to mean I should tell you about it. 그 말 역시 주어는 없지만, 내가 당신에게 이야기를 해야 한다는 뜻이라는 걸 알고 있죠.

And I should go easy on the cleaners. They have a hard job and we should thank them. 그리고 나는 청소하는 분들에게 너그럽게 대해야 해요. 그분들은 힘든 일을 하고 있고, 우리는 그들에게 감사해야 합니다.

Mr. John: That reminds me of a song. 그 말은 노래가 생각나게 하네요.

▪ 이렇게 명령문은 주어를 나타낼 필요가 없지만, 보다 확실히 명령 대상에게 요구하기 위해 주어를 쓰기도 하고요. 명령문을 더 강조하기 위해 do 동사를 명령문 동사 앞에 사용하기도 합니다.

예) You have to believe it. (당신은 그걸 믿어야 해요.)

예) Do work harder. (더 열심히 일해야 합니다.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.