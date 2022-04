[Everyday Grammar] 상태동사

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 영어의 동사(verb)는 쓰이는 형태에 따라 여러 가지 구분 방법이 있습니다. 목적어의 유무에 따라 자동사와 타동사로 나눌 수도 있고, 주어의 움직임에 따라 동작동사와 상태동사로 구분하기도 합니다. 오늘 매일 문법 시간에는 ‘상태동사(stative verbs)’에 대해 소개해드리겠습니다.

오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Dr. Jill: Hi, John, how was your weekend? 안녕하세요, 존, 주말 어떻게 보내셨어요?

Mr. John: It was pretty quiet. We stayed home and did housework. 좀 조용히 지냈어요. 집에 있으면서 집안일을 했죠.

How about you, Dr. Jill? 박사님은 어땠어요?

Dr. Jill: We had a big family dinner with my sister and her family. 우린 내 여동생과 동생 가족들과 함께 큰 가족 만찬을 가졌답니다.

She’s a great cook. Everything she makes tastes so good. 그녀는 요리를 정말 잘해요. 그녀가 만드는 건 뭐든지 다 정말 맛있답니다.

I love having dinner with her. 나는 그녀와 저녁 식사하는 걸 너무 좋아해요.

Mr. John: Oh, what did she bring to your dinner? 오, 동생이 저녁 식사 때 뭘 가져왔나요?

Dr. Jill: One thing she brought was apple cake. Here are the last two pieces. 그녀가 가져온 것 가운데 하나는 사과 케이크였어요. 여기 두 조각이 남아있네요.

Doesn’t it look good? 맛있게 보이지 않아요?

Mr. John: It does. 네. 맛있어 보여요.

And you gave me an idea for some grammar we can teach today, stative verbs. 그리고 박사님은 오늘 우리가 가르칠 수 있는 어떤 문법 아이디어를 하나 주셨어요. 바로 ‘상태동사’입니다.

Dr. Jill: I think you can find grammar in anything, but this is especially delicious. Tell me about it. 내 생각에 당신은 어떤 것에서든 문법을 발견할 수 있는 것 같아요. 그런데 이건 특히 맛있어요. 뭔지 말해봐요.

Mr. John: You said everything your sister makes taste good. 박사님이 동생이 만드는 모든 게 다 맛있다고 했잖아요.

taste describes what we do with our sense, so it is a stative verb. 동사 ‘taste’는 우리의 감각으로 무엇을 하는 것을 설명합니다. 그래서 그건 상태동사죠.

Dr. Jill: And I also said, “I love having dinner with her.” 그리고 또 내가 “나는 그녀와 저녁 식사하는 걸 좋아해요”라는 말도 했죠.

Love is stative verb, too, isn’t it? Love도 상태동사예요. 그렇지 않아요?

Mr. John: That’s because it shows an emotional state. 그건 우리의 감정 상태를 나타내기 때문에 상태동사입니다.

Dr. Jill: Verbs that commonly have stative meaning include- verbs that show emotional states, such as love and dislike, verbs that describe sense perceptions, such as smell or taste.

And verbs that show existence, such as seem or look. 상태동사는 보통 좋아하고 싫어하는 것 같은 감정 상태를 나타내는 동사, 후각이나 미각 같은 감각적 인지를 설명하는 동사, 그런 것 같거나 보인다 같은 존재를 나타내는 동사 등 상태의 뜻을 가진 동사들이죠.

▪ 여기서 상태동사에 대해 다시 간단히 정리하면,

상태동사란 일단 움직임을 나타내는 동작동사와는 달리 움직임이 없는 상태를 나타내는 동사입니다.

believe (믿다) want (원하다) understand (이해하다) remember(기억하다 ) 등의 정신상태를 나타내는 동사, 또는 love (사랑하다) like (좋아하다) hate (증오하다) 등의 감정상태를 나타내는 동사, see (보다) hear (듣다), smell (맡다) 등 지각을 나타내는 동사, have (갖다) belong (~속하다) 등 소유의 상태를 나타내는 동사 등은 상태동사로 분류할 수 있습니다.

다시 질 박사의 이야기 이어집니다.

Dr. Jill: I remember that we should not use them in the progressive tense. 저는 현재진행형에는 상태동사를 사용하면 안 된다는 것이 생각나네요.

Mr. John: Right, we often use stative verbs in the present tense. So when I saw the cake, I said, “That looks good.” 맞아요. 우리는 주로 현재시제에 상태동사를 사용하죠. 그래서 제가 케이크를 봤을 때, “그거 맛있어 보여요”라고 말했습니다.



▪ 다시 부연설명하자면 상태동사는 현재 진행형에는 사용하지 않습니다.

예를 들어 “나는 당신을 이해하고 있습니다”라고 할 때, 계속 이해하고 있는 중 (understanding)으로 묘사하지는 않습니다.

즉, 이때는 I’m understanding you가 아니라, I understand you.라고 해야 맞습니다.

그럼 다음 두 예문도 한 번 연습해 보시기 바랍니다.



예문) 그녀는 그 대답을 알고 있었다.

She was knowing the answer. (x)

She knew the answer (o)



예문) 그는 직업이 있다.

He is having a job (x)

He has a job (o)



자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.