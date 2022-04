[Everyday Grammar] 직접적 비유- 직유법(Similes)

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 우리는 말을 하거나 문장을 쓸 때, 어떤 사람이나 사물을 비유해 표현하는 경우가 종종 있습니다. 직접적인 비유법을 쓰기도 하고, 은유적 표현으로 비유할 때도 있습니다. 매일 문법, 이 시간에는 직접적 비유를 뜻하는 ‘직유법(similes)’에 대해 소개해드립니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Mr. John: Oh, excuse me, Dr. Jill. I’m still picking up from the weekend. My house looks like a hurricane hit it!

오, 실례해요. 박사님. 저는 주말부터 여전히 치우고 있는 중이에요. 저희 집은 지금 마치 허리케인이 치고 간 것 같아요.

Dr. Jill: What happened? 무슨 일 있었어요?

Mr. John: My family came a visit. 저희 식구들이 방문차 왔었거든요. They have three kids under five. It was a three ring circus! 그들은 5살 아래 애들이 셋이나 있죠. 그건 세 개의 돌아가는 서커스였죠.

Dr. Jill: I know what you means! 무슨 뜻인지 알아요. I have some little nephews that are like that. 나도 그 비슷한 어린 조카들이 좀 있어요.

And you gave me a good idea for a lesson. 그리고 존은 제게 좋은 수업 아이디어를 줬네요.

Mr. John: Oh, good! You can tell me while I finish cleaning up. 오, 잘됐네요. 제가 청소를 끝내고 있는 동안 박사님은 말씀하셔도 돼요.

Dr. Jill: Okay! You used two similes to describe the situation your house. 좋아요! 존은 자신의 집의 상황을 설명하기 위해 2개의 직유를 사용했어요.

A simile uses the word “like” or “as” to describe someone or something by making a comparison to someone or something else. 직유는 어떤 것을 다른 어떤 것과 비교할 때 ‘like’나 ‘as’를 사용하죠.

First, you said to it looks like a hurricane hit. 첫 번째, 당신은 그게(집이) 허리케인이 친 듯한 모습이라고 말했어요.

We all know the strong winds of hurricane leave many broken things. 우리 모두는 허리케인의 강한 바람이 많은 부서진 것들을 남긴다는 걸 알죠.

Mr. John: Yes, that looks a little like my house today. 네. 그게 오늘 우리 집 같아요.

Dr. Jill: So, when you compare one thing a different thing, you are using a simile. 그래서, 당신은 어떤 걸 다른 어떤 것과 비교하면서 직유를 사용한 거죠.

The other simile you said was “It was like a three ring circus!” 당신이 말한 또 다른 직유는 그건 세 개의 돌아가는 서커스 같았어요! 라고 한 것입니다.



▪ 존 씨는 3명의 아이들이 뛰어노는 모양을 세 개의 서커스가 돌아가는 것 같다는 직접적인 비유를 통해 얼마나 빠르고 정신 없는 상황인지 쉽게 짐작할 수 있게 설명하고 있습니다. 또 3명의 어린 아이들이 놀다 떠난 자리를 허리케인이 치고 간 것 같다고 비유함으로써 허리케인이 휩쓸고 간 모습을 쉽게 상상할 수 있게 합니다. 즉, 직유적 표현은 ‘like’ 또는 ‘as’ 같은 연결 단어를 사용해 명시적이고 직접적으로 자신이 전달하고자 하는 메시지를 전달하는 것이라고 이해하시면 됩니다.

직유의 또 다른 예를 들어보겠습니다.

-They fought like cats and dogs. 그들은 고양이와 개처럼 싸웠습니다.

-She slept like a dog. 그녀는 강아지처럼 잤어요.

-It was soft like velvet 그건 융단처럼 부드러웠습니다.

-He is as strong as an ox. 그는 황소처럼 강하답니다.

-My wife is as busy as a bee. 우리 아내는 벌처럼 바쁘답니다.



자. 이제 질 박사와 존 씨의 이야기 마저 들어보겠습니다.

Mr. John: Here’s my favorite one – when the children are in bed, we say they are “snug as a bug in a rug.”

여기 제가 제일 좋아하는 직유가 있어요. – 어린이들이 침대에 들어가 있을 때 우리는 그들이 “양탄자 안에 있는 벌레처럼 포근하게 있다.”라고 말하죠.

Dr. Jill: Haha. I hope there are no bug in your rug! 하하. 존네 양탄자에는 벌레가 없기를 바래요.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.