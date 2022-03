[Everyday Grammar] 한정사와 형용사

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 명사는 어떤 사물을 가리키는 품사죠. 그런데 명사의 의미를 좀 더 구체적으로 설명해주기 위해서는 다른 품사의 도움이 필요합니다. 매일 문법 오늘은 형용사와 함께 명사를 꾸며주는 역할을 하는 한정사에 대해 알아보겠습니다.

오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Mr. John: Hi, Dr. Jill! What are you doing there? 안녕하세요, 박사님! 뭐 하고 계셔요?

Dr. Jill: I’m trying to write an advertisement for somethings I want to sell. 뭘 좀 팔고 싶은 게 있어서 광고 문구를 적고 있는 중이에요.

But I can’t think of good descriptions. 그런데 좋은 표현이 생각나지 않네요.

Mr. John: Maybe I can help. What are you selling? 제가 도와드릴 수 있을 것 같아요. 파시려는 게 뭐죠?

Dr. Jill: First, here’s a table. I have this: 먼저, 여기 테이블이 있어요. 이렇게 썼어요:

“I am selling table.” “탁자 팝니다.”

Mr. John: Let’s start with a determiner. 한정사로 시작해보죠. Then you will have a noun phrase. 그러면 명사구를 갖게 되는 거죠.

Determiners includes a, an, the, this, those, his, her, their. 한정사에는 a, an, the, this, those, his, her, their가 포함됩니다.

▪ 한정사(determiner)’는 명사 앞에서 명사를 꾸며주는 역할을 합니다. 명사를 꾸며주는 역할을 한다는 점에서 형용사와 같은 기능을 하죠. 한정사는 보통 수량이나 소유관계, 순서 등을 나타내는 말들인데요. a/ an/ the 같은 관사나 this나 that 같은 지시 대명사, his, her, their 같은 소유격 형용사들이 한정사의 범주에 들어갑니다. 하지만 한정사와 형용사는 몇 가지 다른 점이 있습니다. 가장 큰 차이는 형용사는 중복 사용이 가능한데, 한정사는 원칙적으로 중복 사용을 할 수 없다는 것입니다.

예를 들어, “a beautiful old red post-box” “아름답고 오래된 빨간 우체통” ->우체통이라는 명사를 설명하는 데 lovely, old, red라는 3개의 형용사를 중복 사용하고 있습니다.

하지만 “It is not the your fault.” 이 문장처럼 the와 your라는 한정사를 둘 다 쓸 수는 없습니다.

바른 문장은 “it is not your fault.” 또는 “It is not the fault”가 됩니다.

하지만 이 때 두 문장의 뜻은 전혀 달라지죠.

즉 It is not your fault는 이건 당신의 잘못이 아닙니다. / It is not the fault는 이건 잘못이 아닙니다.

이제 한정사와 형용사의 차이 이해하시겠죠?

계속해서 질 박사와 존 씨의 대화 이어집니다.



Dr. Jill: I see, like the, a, an, this, or those and sometimes pronouns like his, her, their.

알겠어요.(한정사는) the, a, an, this, or those 같은 것과 his, her, their 같은 대명사죠.

Mr. John: Right. Now we have: “I am selling this table.” 맞아요. 이제 “나는 이 테이블 팝니다.”라는 문장이 됐군요.

Dr. Jill: I think I should add something else about it. 내 생각에 다른 걸 좀 더 보충해야겠어요. It doesn’t sound interesting. 별로 흥미 있게 들리지 않네요.

Mr. John: How about an adjectives? 형용사는 어때요?

You could say the color or what is make of. 색깔이나 무엇으로 만든 건지 말할 수 있죠.

Dr. Jill: That comes after determiner, like, 그건 (형용사)는 한정사 뒤에 옵니다. 이렇게요,

“This blonde wood table.” 이 금색의 나무(로 된) 탁자

This (한정사) / blonde(형용사) / wood(형용사)

Mr. John: You should add more adjectives, like strong or beautiful. '튼튼한'이나 '아름다운' 같은 형용사를 더 넣어야 해요.

Dr. Jill: Oh, that’s a good idea! 오, 좋은 생각이에요!

Now it reads: “I am selling this strong, beautiful blonde wood table.” 이제 이런 문장입니다: “저는 이 튼튼하고 아름다운 금색의 나무 탁자를 팔고 있습니다.”

Mr. John: Are there chairs? 의자도 있나요? You can describe them, too! 그것도 설명할 수 있어요!

Dr. Jill: Oh, yeah, “and six matching wood chairs.” 오, 그래요! “그리고 짝을 이루는 6개의 의자가 있습니다.”

Thank you John! 고마워요, 존!

Mr. John: Sounds great! You should have no trouble selling them now. 잘됐네요! 이제 그것들을 파는데 아무 문제 없을 겁니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.