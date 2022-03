[Everyday Grammar] 'wake up'과 구동사

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 동사에 부사나 전치사가 붙은 어형을 ‘구동사(phrasal verbs)’라고 합니다. 영어에는 참 다양한 구동사들이 있는데요. 이런 구동사를 많이 익힐수록 영어가 한결 쉬워집니다. 오늘은 아침에 어울리는 구동사 표현 소개해드리겠습니다.

오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Mr. John: Good morning, Dr. Jill! You look tired. 좋은 아침입니다. 박사님! 그런데 피곤해 보이시네요.

Dr. Jill: Yes, I went to bed at 4am. I work up at 7am. 그래요, 저는 새벽 4시에 잠자리에 들었어요. 그리고 7시에 잠이 깼죠.

I feel sleepy. 졸립네요.

Mr. John: What kept you up so late? 왜 그렇게 늦게까지 있었어요?

▪이 문장을 직역하면 “뭐가 당신을 그렇게 늦게까지 잡아두었습니까?”가 되는데요. 즉, 다시 말해 “뭣 때문에 그렇게 늦게까지 있었어?” “왜 그렇게까지 늦게까지 있었어요?”의 뜻으로 풀이할 수 있습니다.

Dr. Jill: I was doing this new extreme sport - nighttime skydiving. 제가 새로운 극한 스포츠를 하고 있거든요 – 야간 스카이다이빙 말이죠.

Mr. John: That’s sounds dangerous. that even legal? 그것 참 위험하게 들리네요. 합법적이긴 한가요?

Dr. Jill: It’s best not to talk about it. Let’s talk about grammar. 그거에 대해 이야기 안하는 게 좋겠어요. 우리 문법 이야기 해요

You know, morning is my favorite part of the day. 그거 알아요, 아침은 내가 하루 중 가장 좋아하는 시간이에요.

And morning is a time of action. 그리고 아침은 활동의 시간이죠.

We wake up, 우리는 잠에서 깨어나죠.

we make coffee, 우리는 커피를 만듭니다.

we make breakfast. 우리는 아침(음식)을 만듭니다.

Mr. John: I see where you are going. 박사님이 뭘 하려는 지 알겠어요.

▪ 이 문장도 직역하면 “당신이 어디로 가는지 보여요” 인데요. “당신이 뭘 하려고 하는지 알 것 같다” 쯤으로 풀이하는 게 자연스럽습니다.

Verbs express actions. 행동을 나타내는 동사죠.

Dr. Jill: That’s right. 맞아요.

And when we talk about morning, we use a few common structures. We use phrasal verbs such as wake up or get up as in 그리고 우리는 아침에 대해 이야기할 때, 몇 가지 일반적인 구조를 사용합니다. 다음 문장에서처럼 ‘wake up’ 이나 ‘get up’ 같은 구동사 말이죠.

I woke up at 7 am. 나는 아침 7시에 잠이 깼어.

I got up at 7 am. 나는 아침 7시에 일어났어.

▪ wake up은 동사 ‘wake(깨다)’와 위를 나타내는 부사 ‘up’이 합쳐 ‘잠에서 깨어나다’는 뜻을 가진 표현입니다. get up 은 얻다 / 취하다의 ‘get’과 ‘up’이 합쳐져 ‘일어나다’라는 뜻이 됐는데요. 이렇게 구동사는 원래 동사의 뜻을 좀 더 명확하게 강조할 수도 있고, 새로운 의미의 동사 역할을 할 수도 있습니다.

이번에는 동사 ‘make’를 사용해 아침에 자주 사용하는 표현을 알아보겠습니다.

다시 질 박사와 존의 이야기 이어집니다.

Mr. John: And we often use the structure make plus a noun phrase as in 그리고 다음 문장처럼 종종 make+ 명사구를 사용한 구조를 사용하기도 하죠.

I make coffee 나는 커피를 만들어요.

I make breakfast 나는 아침 음식를 만들어요.

I make my bed 나는 침대를 정리해요.

Dr. Jill: And I say, “I make myself look beautiful” in the morning. 그리고 나는 아침에 “내 얼굴을 예쁘게 보이려고 하고 있어요. - 화장하고 있어요.”라고 말하죠.

We also use linking verbs or verbs that expresses feelings or states of being. 우리는 또 연결 동사, 감정이나 상태를 나타내는 동사를 사용하고 있죠.

▪ 동사는 주어의 어떤 구체적인 행위를 나타내는 품사입니다. 그런데 어떤 동사들은 구체적인 행위를 나타내지 않고, 주어의 감정이나 상태 등을 나타내는 역할로만 사용되기도 합니다. 이렇게 주어와 서술어를 연결해주는 역할을 하는 동사를 ‘연결동사(linking verbs)’라고 하는데요. 대표적인 연결동사가 be 동사와 feel, look, smell 등의 감각동사입니다.

Mr. John: Like when I said you “look” tired, and you said you “feel” sleepy. 내가 박사님 얼굴이 피곤해 ‘보인다’라고 말했고, 박사님은 졸립게 ‘느껴진다’라고 하셨죠.

Dr. Jill: Yes. 맞아요.

I went to bed at 4 am. 나는 새벽 4시에 잠자리에 들었어요.

I woke up at 7 am. 나는 아침 7시에 잠이 깼어요.

I feel sleepy. 나는 졸려요.

Mr. John: Well, I hope you learned your lesson about staying up too late, Dr. Jill. 음, 박사님이 너무 늦게까지 있는 것에 대해 교훈을 배웠기를 바래요.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.