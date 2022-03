[Everyday Grammar] 부사 'every'와 단순 현재

본문 보기 본문 닫기



‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 단순 현재 시제는 영어의 시제 가운데 가장 기본이 되는 시제입니다. ‘현재’라는 말 때문에 ‘지금 이순간’을 나타내는 시제라고 생각하기 쉬운데, 영어에서 단순 현재는 기본적으로 어떤 행동의 반복을 나타냅니다. 이 때 부사 ‘every’와 결합해 좀 더 의미를 분명하게 전달하죠. 매일 문법, 오늘 이 시간에는 부사 ‘every’와 단순 현재 시제에 대해 소개해 드리겠습니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Dr. Jill: Hi, John, how are you doing today? 안녕 존, 어떻게 지내요?

Mr. John: Not so good. I’m sad about one of my students. 썩 좋지 않아요. 제 학생 가운데 한 명 때문에 슬프답니다.

Listen to what they wrote: 뭐라고 썼는지 좀 들어보세요.

Every time I open a grammar book, I fall asleep. 문법책을 펼칠 때마다 나는 잠이 든다.

Dr. Jill: I feel the same way sometimes. 저도 가끔 그럴 때가 있어요.

Mr. John: Really? Every time I open a grammar book, my heart fills with joy. 정말요? 저는 문법책을 펼칠 때마다, 가슴이 기쁨으로 가득 찹니다.

Dr. Jill: I understand – you don’t have many friends. 이해해요 – 당신은 친구가 많이 없지요.

Mr. John: Hey! That’s not nice. 에이! 그런 말은 좋지 않죠.

Dr. Jill: I’m only joking, John.그냥 농담한 거예요. 존.

You know, what your student wrote gives a valuable grammar lesson. 그거 알아요, 당신의 학생이 쓴 건 가치 있는 문법적 가르침을 주고 있어요.

Mr. John: Really? 정말요?

Dr. Jill: Yes – that’s the adjective and verb form we often use to describe repeated, regular events. 그래요 – 그 부사와 동사 시제는 우리가 반복적이고 주기적인 일을 현할 때 쓰곤 하는 거죠.

Mr. John: I guess…They used the adjective “every.” 그런 것 같네요…그들은 ‘every’라는 부사를 썼어요.

Dr. Jill: And the simple present verb form – 그리고 단순 현재 동사 형태를 썼죠.

Every time I open a grammar book, I fall asleep.

▪이 문장에서 동사 open과 fall asleep은 모두 단순 현재 시제를 사용하고 있는 것을 볼 수 있습니다.

Mr. John: Yes, the simple present doesn’t always express present time. 그래요. 단순 현재는 항상 현재 시점을 표현하는 건 아니죠.

It also shows that actions are repeated. 단순 현재는 행동이 반복되는 것을 나타내기도 합니다.

We call these repeated actions habits. 우리는 그런 반복적 행동을 ‘습관’이라고 부르죠.

▪ 즉, 습관 또는 반복적으로 하는 행동을 표현할 때는 단순 현재 시제를 사용합니다.

예문 1) He goes to school every morning. 그는 매일 아침 학교에 갑니다.

그 밖에 단순 현재 시점은 변하지 않는 사실의 진술:

예문 2) California is in America. 캘리포니아는 미국에 있어요.

또는 현재의 상태나 가까운 장래의 일을 말할 때도 사용됩니다.

예문 3) The Train leaves at 6 PM tonight. 열차는 오늘 밤 6시에 떠납니다.

다시 질 박사와 미스터 존의 이야기 이어집니다.

Dr. Jill: John, you have the habit of getting sad when your students say they don’t like grammar books. 존, 당신은 학생들이 문법 책을 좋아하지 않는다고 말하면 슬퍼지는 습관이 있어요.

Mr. John: Yes, that’s right. 그래요. 맞아요.

Dr. Jill: But did you notice that the student used the correct structure? 하지만, 그 학생이 올바른 문법 구조를 썼다는 건 알아차렸나요?

Every time I open a grammar book, I fall asleep.

Mr. John: Yes, they did. 네, 그랬죠.

Dr. Jill: So, maybe your students are still learning in your class - even if they fall asleep. 그러니까, 아마도 당신의 학생들은 비록 잠이 들긴 하더라도 당신의 수업에서 여전히 배우고 있을 겁니다.

Mr. John: That’s nice way to think about it! 그렇게 생각하는 거 좋군요!



자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 매일문법, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.