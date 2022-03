[Everyday Grammar] 'break' 활용 표현

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 영어 ‘break’는 깨다, 부수다라는 뜻을 가진 동사입니다. 그런데 여기서 파생된 ‘끊기’라는 뜻의 명사로도 많이 사용됩니다. 영어 사용자들은 일상생활에서 ‘give me a break’이라는 말을 자주 하는데요. 이 때 쓰인 ‘break’는 명사적 의미입니다. 오늘 매일 문법 시간에서는 ‘break’에서 파생된 다양한 사용에 대해 소개해드리겠습니다.

오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Mr. John: Say, Dr. Jill, did you hear about Metro? 저기, 박사님, 지하철 이야기 들으셨어요?

▪ 보통 ‘say’는 ‘말하다’라는 뜻을 가진 동사로 사용되죠. 하지만 간혹 대화를 시작하거나 화제를 전환할 때도, 감탄사 용도로 say가 쓰이기도 합니다.

Dr. Jill: Yes, my phone is blowing up with all the “Breaking News” alerts. 네, 제 전화기가 온통 “Breaking News” 속보 알람으로 불이 났어요.

Was it some kind of breakdown? 무슨 고장이라도 났나요?

Mr. John: I heard they stopped all the trains because of a problem with their main computer. 주 컴퓨터에 문제가 생겨서 기차를 전부 멈춰 세웠다고 들었어요.

Dr. Jill: Sometimes the “breaking news” is not so special. 가끔 속보가 그리 특별하지 않을 때도 있어요.

It used to mean “We are interrupting this broadcast for an important event.” 속보는 다른 중요한 일 때문에 잠깐 이 이 방송을 중단한다는 의미로 쓰였죠.

Mr. John: Now, it’s just something that is not unusual. Like when it’s going to rain. 지금은 그냥 평범하지 않은 무언가 정도죠. 마치 언제 비가 오는 것처럼요.

Dr. Jill: But this time it is important because I need to find another way to get home tonight. 하지만, 오늘 밤 집에 갈 수 있는 다른 방법을 찾아야만 하니까 이번 건 중요하네요.

Mr. John: You reminded me – there are some other ways we use the word “break.” 박사님은 제게 ‘break’라는 단어를 사용하는 다른 방법이 있다는 걸 떠오르게 해줬어요

Dr. Jill: My favorite one is “coffee break,” the time we take a few minutes away from work. 제가 가장 좋아하는 것은 ‘커피 브레이크’예요. 일에서 잠깐 벗어날 수 있는 시간이죠.

▪ ‘커피 브레이크 (coffee break)’는 휴식 시간 커피를 마실 수 있게 시간을 끊는다는 의미로, 업무 중 10분에서 15분 정도 잠깐 쉬는 시간을 뜻하는 말로 굳어졌습니다. 비슷한 경우로 점심 시간을 뜻하는 'lunch break'도 있습니다.

Mr. John: And then there’s “Breaking Bad,” one of my favorite TV shows. 그리고 제가 가장 좋아하는 TV 쇼 중 하나인 ‘브레이킹 배드’도 있어요.

▪ 브레이킹 배드는 미국의 인기 있는 범죄, 스릴러 TV 연재물입니다. 제목 브레이킹 배드는 미국 남부 지방에서 많이 쓰이는 속어로, 반항하다, 막 나가다는 등의 뜻을 지닙니다.

Dr. Jill: Did you know, the writer of the show lived in a place where “breaking bad” meant “going wild” or to “break the law?” 그런데 그 쇼 작가가 “브레이킹 배드”라는 말이 “미쳐 날뛴다” 또는 “법을 어긴다”라는 뜻인 곳에서 진짜 살았던 것 아세요?

Mr. John: sounds a little like you, Dr. Jill! 얘기가 박사님과 좀 비슷하네요!

Dr. Jill: Hey! Well, maybe when I was younger… 이봐요! 뭐, 어쩌면 제가 어렸을 때는…

Anyway, he thought everyone knew it. 아무튼, 그 작가는 모든 사람이 알고 있다고 생각했대요

In Southern Virginia you might hear “I was out the other night at the bar and I really broke bad.” 남부 버지니아에서는 “저번 날 밤에 술집에 갔다가 정말 심하게 망가졌어요.”라고 하는 말을 들을 지도 몰라요.

Mr. John: Not me! 난 아니예요!

Dr. Jill: Of course not, John. 물론 아니죠. 존. “Breaking bad” means for a good person to start doing bad things. 브레이킹 배드는 좋은 사람이 나쁜 일을 시작하는 걸 뜻하죠. I know you only good things. 저는 당신이 좋은 것만 알아요.

Mr. John: Hey, give me a break! 에이, 그만 하세요!

Dr. Jill: Another way we use “break”, to say “stop bothering me!” “그만 괴롭히세요”라고 말할 때도 우리는 ‘break’를 사용합니다.

▪ give me a break은 그 밖에도 그만하면 됐어, 그만 좀 해, 또는 말도 안 돼, 정말? 등의 감탄사나 한 번만 봐주세요 등, 상황에 따라 매우 다양한 뜻으로 쓰일 수 있습니다.

예를 들어 누군가 “Aren’t you finished yet? (아직도 안 끝났어?)” 라고 재촉할 때 “Give me a break! I only started 10 minutes ago! “라고 대답하면, "그만 좀 해! 나, 겨우 10분 전에 시작했어! " 정도의 뜻이 될 수 있습니다.



또는 어떤 사람이 미국의 명문 하버드대학교를 나왔다고 말한다는 이야기에, 믿을 수 없다는 반응으로 “give me a break!”이라고 말할 수도 있고요. 실수 했을 때, 한 번만 봐달라고 할 때도 give me a break이라고 하는 등, 다양한 상황에서 자주 쓰는 표현이니 익혀두시면 매우 유용합니다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.