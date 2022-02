[Everyday Grammar] 구동사(phrasal verbs)

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 영어 문장을 읽다 보면, 다 아는 단어인데도 전체 문맥을 이해하기 어려울 때가 있습니다. 다양한 이유가 있겠지만, 흔히 등장하는 구동사가 그 이유가 될 수 있습니다. 매일 문법, 오늘은 구동사(phrasal verbs)에 대해 알아보겠습니다.

오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.



Dr. Jill: Hi, John! You look worried. What’s wrong? 안녕하세요. 존! 걱정 있어 보이네요. 무슨 일 있어요?

Mr. John: I have a problem. 문제가 좀 있어요.

Dr. Jill: Really? What kind of problem? 정말요? 무슨 문제요?

Mr. John: My bicycle keeps breaking – the tires go bad, the chain breaks, the gears won’t shift. 제 자전거가 계속 고장이예요. – 타이어는 잘 안 나가고, 체인도 망가지고 기어가 움직이질 않아요.

Dr. Jill: I’m sorry to hear that. Maybe we can use some phrasal verbs to solve your problem. – 그 말을 들으니 유감이네요. (그런데) 어쩌면 우리 구동사를 사용해서 문제를 해결할 수 있을 수도 있어요.

Mr. John: How so? (어떻게요?)

▪ 구동사(phrasal verbs)란 동사와 다른 한 두개의 단어로 이뤄진 구입니다. 다른 단어로는 보통 전치사나 부사, 또는 전치사와 부사가 다 쓰일 수도 데요. 이 단어들이 결합해 본래 동사에 새로운 의미를 부여합니다. 의미를 강조할 수도 있고 뜻이 완전히 달라질 수도 있습니다.

예를 들어

- “go on”은 가다라는 뜻의 동사 ‘go’와 전치사 ‘on’이 결합해 어떤 일이 계속되다, 어떤 일이 계속 일어난다는 뜻을 갖습니다.

-“turn down”은 돌다라는 뜻의 ‘turn’과 아래라는 뜻의 부사 ‘down’이 결합해 거절하다, 물리치다는 뜻을 갖습니다.

“look down”은 보다라는 뜻의 동사 ‘look’과 아래라는 뜻의 부사 ‘down’, 그리고 전치사 ‘on’이 결합돼 깔보다, 무시하다는 뜻을 갖습니다.

이렇게 구동사는 쉬운 동사와 단어들의 결합으로 새로운 의미를 전달하는데요. 구동사는 일상대화에서 흔히 사용되기 때문에, 구동사를 잘 활용하는 것이 영어 회화의 지름길입니다.

그럼 계속해서 질 박사와 존 씨의 이야기를 들어보시죠.

Dr. Jill: Phrasal verbs involve a verb and another short word or words. – 구동사는 동사와 다른 짧은 단어 또는 단어들로 이뤄졌어요.

Together, they have a different meaning from what the individual words suggest. –그런데 함께했을 때는 각 단어가 시사하는 뜻과는 다른 의미를 갖죠.

And some phrasal verbs have a strong connection with problem-solving. –그리고 어떤 구동사들은 문제 해결과 아주 강한 연관성을 갖고 있어요.

Mr. John: Like what? -일테면 어떤 거죠?

Dr. Jill: Figure out. -알아내 보세요. The first step and problem solving is develop an understanding of what the problem actually is. 첫 번째 단계이자 문제를 해결하는 건 문제가 실제로 뭔지 이해하는 겁니다. ▪ 이 대화 속에 나오는 figure out도 구동사입니다. 즉, 형상화한다는 뜻의 ‘figure’와 부사 ‘out’이 결합해 알아 내다, 생각해 내다는 등의 의미를 갖고 있습니다.

Mr. John: OK, OK -네. 알겠어요.

Dr. Jill: So you said your bike keeps breaking? 그러니까 당신은 당신의 자전거가 계속 고장 난다는 거죠?

Mr. John: Yes. 네.

Dr. Jill: Who repairs the bike? 누가 자전거를 고치죠?

Mr. John: I do. I put on a new chain yesterday and it is already broken. –제가 하죠. 저는 어제 새 체인으로 갈았어요. 그런데 벌써 망가졌어요.

Dr. Jill: I think I’ve figured out why your bike keeps breaking. 난 당신 자전거가 왜 자꾸 고장 나는지 알아낸 것 같네요.

It’s not the bike – It’s you, the mechanic. 자전거가 아니라 바로 당신, 기술자(문제)군요. You’re not good at repairing bikes –당신은 자전거 수리를 잘 하지 못해요.

Mr. John: Well, I guess you could be right. 그래요. 박사님이 맞는 것 같아요.

Dr. Jill: So now you need to work out a way to correctly fix your bike. 그러니까 이제 당신은 자전거를 제대로 고칠 수 있는 방법을 찾을 필요가 있어요.

Mr. John: “Work out” is another phrasal verb! -“Work out”은 또 다른 구동사네요!

-And yes – my cousin is a great mechanic. –그리고 알겠어요 – 제 사촌은 아주 훌륭한 수리공이예요.

Dr. Jill: You should go ahead with your plan to call him. –그에게 이제 전화 해보셔야겠네요. –Yes, “go ahead” is another phrasal verb. –네, ‘go ahead’도 또 하나의 구동사입니다.

Mr. John: Wow, Figure out, work out, go ahead, all of these are phrasal verbs and all of them connect problem-solving! 와, Figure out, work out, go ahead, 모두 다 구동사들이고, 문제 해결과 관련이 있군요.

Dr. Jill: It’s too bad your bike-fixing skills aren’t as strong as your grammar skills. 당신의 문법 실력만큼이나 자전거 고치는 실력은 강하지 못해 안됐네요.

▪ 흔히 쓰이는 구동사의 몇 가지 예를 더 들어봅니다.

-hang out 함께 시간을 보내다.

-cut down 삭감하다.

-give up 포기하다.

-find out 발견하다.

-clean up 치우다

-get along 화목하게 지내다.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 매일문법, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.