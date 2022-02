[Everyday Grammar] 셀 수 없는 명사를 표현할 때 쓰는 'some'

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 영어 단어 ‘Some’은 영어 사용자들이 매우 자주 쓰는 말 중의 하나입니다. 매일 문법, 오늘은 셀 수 없는 명사를 표현할 때 쓰는 ‘some’에 대해 알아보겠습니다.

오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.



Mr. John: Dr. Jill, how was your vacation in Arizona? -질 박사님, 애리조나에서 보낸 휴가는 어떠셨어요? You said you were riding motorcycle in the desert. –박사님이 사막에서 모터사이클 탈 거라고 말했잖아요.

Dr. Jill: Oh, John, it was great until I got some sand in my eye! -오, 존, 제 눈에 모래가 좀 들어가기 전까지는 정말 근사했어요!



Mr. John: Ouch! That must have hurt, but it gives me an idea for what we can teach today. -아이고! 많이 아프셨겠습니다. 그렇지만, 오늘 우리가 뭘 가르칠지 아이디어를 줬네요.



Dr. Jill: OK, I can’t even guess. –좋아요. 난 짐작도 못 하겠어요.



Mr. John: You said you got “some sand” in your eye. –박사님이 모래가 좀 박사님 눈에 들어갔다고 말했잖아요. You used “some” because sand is a noncount noun. 모래는 셀 수 없는 명사이기 때문에 박사님은 “some”을 쓰신 거죠.

I got some sand in my eye!

* 명사는 크게 셀 수 있는 명사와 셀 수 없는 명사로 나눌 수 있습니다. 셀 수 있는 명사는 ‘가산명사(countable noun), 셀 수 없는 명사는 ‘불가산 명사 (noncountable noun)’이라고 합니다.

셀 수 있는 명사는 사람이나 장소, 또는 셀 수 있는 사물 등이 있습니다. 예를 들어 학생, 방, 상자나 양말 등은 셀 수 있는 명사들이죠. 즉 eight student (학생 8명), two rooms (방 2개), one box (상자 하나), four socks (양말 네 켤레) 등으로 설명할 수 있습니다.

반면 셀 수 없는 명사는 추상적인 생각이나 속성들, 또는 너무 작거나 형태가 없어서 셀 수 없는 액체나 기체 등의 물리적인 것들이 있는데요. 이런 셀 수 없는 명사의 복수를 표현하고 싶으면, ‘some’ ‘a lot’ ‘much’ ‘a grain of’ ‘a little’ ‘등을 사용해 표현할 수 있습니다.

Dr. Jill: That’s right, In this case, I could have said, “I got a grain of sand in my eye,” because even one little thing in your eye can hurt a lot.

-맞아요. 이 경우, 저는 “내 눈에 모래 한 알이 들어갔어요,”라고 말할 수도 있었죠. 왜냐면 아주 작은 거라도 눈에 들어가면 많이 아플 수 있으니까요.

Mr. John: What happened then? 그다음엔 어떻게 됐어요? Did you get it out ok? 잘 빼내셨어요?

Dr. Jill: A biker riding with us gave me some water to wash out my eye. -우리와 함께 모터사이클을 탔던 사람이 내가 눈을 씻을 수 있도록 물을 좀 줬어요. It was fine then. 그리고 나선 괜찮았어요.

Mr. John: That was another good example –You said “a biker” because you can count people. –그건 또 하나의 좋은 예문이군요 – 사람은 셀 수 있기 때문에 박사님이 ‘a biker’라고 말하신 거잖아요.



Dr. Jill: And I said “some water” because you can’t really count water – unless it’s in something. -그리고 저는 ‘some water”라고 말했죠. 왜냐하면 물은 정말 셀 수 없으니까요 –뭔가에 들어 있지 않는 한요. (▪ 즉, 예를 들어 물이 병에 담겨 있다면 그 때는 a bottle of water 물 한 병 /two bottle of water 물 두 병 식으로 표현할 수 있다는 뜻입니다.)



Mr. John: Yes – water is a noncount noun. 그래요 –물은 셀 수 없는 명사죠. And so we use “some.” 그래서 우리는 “some”을 사용하죠.

We can only “a” or “an” if we use an measure word or talk about the container it’s in.-우리는 셀 수 있는 말이나 그 게 들어 있는 것에 대해 말할 때만 ‘a’나 ‘an’을 쓸 수 있죠.

Dr. Jill: That reminds me – we had some strange weather in Arizona. -그러고 보니 생각났어요 – 우리가 애리조나에 있을 때 날씨가 좀 이상했어요.

Mr. John: Good – weather is a noncount noun, too. –좋아요– 날씨도 셀 수 없는 명사죠.



Dr. Jill: It wasn’t good, John –there was a sandstorm! –좋지 않았어요, 존 - 모래 폭풍이 있었답니다. We had to get off out motorcycles. – and hide in a cave. 우리는 모터사이클에서 내려야 했어요. 그리고 동굴 안으로 숨어야 했죠.

Mr. John: Wow, that’s a great story, Dr. Jill. – 와우, 그거 대단한 이야기네요. 박사님.

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 매일문법, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.