[Everyday Grammar] 'so'의 활용법

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 영어 단어 ‘So’는 영어 구사자들이 가장 흔하게 쓰는 말 중의 하나입니다. 부사와 전치사의 역할 외에도, 문장 속에서 많은 정보와 의미를 대신하기도 합니다. 매일 문법, 이 시간에는 so의 활용법에 대해 살펴보겠습니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.



Dr. Jill: Hello, John! What’s on your mind today? 안녕하세요, 존! 무슨 생각하세요?



• What’s on your mind은 직역하면 너의 마음 속에 뭐가 있니? 라고 할 수 있지만 문맥에 따라 다양하게 해석할 수 있습니다. 무슨 생각에 잠긴 것 같은 사람에게 "what’s on your mind?" 이라고 물으면 “무슨 생각해?” “뭐 궁금한 게 있어?” 등의 뜻이 될 수도 있고요. 좀 우울해 보이는 사람에게 이렇게 물으면 “무슨 일 있어?” “무슨 걱정거리라도 있니?” 등 상황에 따라 여러 가지 의미 풀이가 가능합니다.



Mr. John: I was watching a movie last night, and I noticed a lot of statements that follow a pattern. -어제 저녁에 영화를 봤거든요. 그런데 많은 문장이 어떤 양식을 따르더라고요.



Dr. Jill: Like what? -어떤 것처럼요?



Mr. John: Statements such as “I GUESS SO,” or “I DON’T THINK SO.” - "그런 것 같아(I GUESS SO) ” 또는 “그렇게 생각하지 않아(I DON’T THINK SO)” 같은 말이요.



Dr. Jill: Oh! Shortened statements with the word “SO.” -오! “SO”라는 단어로 줄인 문장 말이죠.



Mr. John: That’s right! They are quite common, particularly in everyday discussions.-맞아요! 그건 꽤나 보편적이죠. 특히 일상 대화에서는요.



Dr. Jill: Yes. English speakers sometimes replace clauses – groups of words with a subject and a predicate – with the word “SO.” _그래요. 영어권 사람들은 종종 주어와 술어가 있는 단어들의 그룹인 절을 “SO”라는 단어로 대신하곤 합니다.



• 영문법에서 종종 혼동하는 개념 가운데 하나가 구와 절입니다. 구와 절은 문장 안에서 두 개 이상의 단어가 모여 하나의 품사 역할을 한다는 건 같습니다. 다만, 구(Phrase)는 주어와 동사가 포함되지 않은 불안정한 문장의 형태인 반면, 절(clause)는 주어와 동사를 포함한 완전한 문장 형태를 갖는다는 차이가 있습니다.



Mr. John: But only when the clause repeats information. 하지만 그 절이 그 내용을 되풀이할 때 만이죠.



Dr. Jill: That’s right. Let’s give an example. 맞아요. 예를 하나 들게요.



If I asked you: 만약 제가 당신에게 이렇게 질문합니다:



“HAVE YOU SEEN THIS MOVIE?” 이 영화 보셨어요?



You could say: 당신은 이렇게 말할 수 있습니다: “I DON’T THINK SO” - 그런 것 같지 않아요.



Dr. Jill: Here is what example would have sounded like if you had not used the shortened statement: -여기, 당신이 만약 문장을 줄이지 않았다면 어떻게 들릴지 예문이 있습니다.



“HAVE YOU SEEN THIS MOVIE?” -이 영화 보셨어요?

“I don’t think that I have seen this movie.” -저는 이 영화를 본 적이 없는 것 같아요.



Dr. Jill: Why do you think English speakers shorten clauses that way? Is it just laziness? -그러면 왜 영어를 사용하는 사람들이 이런 식으로 절을 줄인다고 생각하세요? 그냥 게을러서?



Mr. John: No, it’s not about laziness. It’s about keeping discussions moving along. -아니요, 이건 게으름의 문제가 아닙니다. 이건 대화의 흐름을 유지하는 것에 관한 것이죠.



Imagine how slow conversation would be if we repeated information over and over again! -만약 우리가 그 내용을 반복하고 또 반복한다면 대화가 얼마나 느리게 될지 한 번 상상해보세요.



Dr. Jill: That’s right! English speakers often shorten clauses after certain verbs –

맞아요. 영어를 쓰는 사람들은 다음과 같은 특정한 동사 뒤에 오는 구절을 자주 줄이는 편이죠.



Think

Guess

Say



Mr. John: And that’s why statement such as “I think so,” “I guess so,” or “she said so” are so common. -그래서 “ I think so,” “I guess so,” or “she said so” 같은 문장이 아주 흔한 거죠.



Dr. Jill: Is that all we want to teach today? -오늘 우리가 가르치고 싶은 내용이 그게 다인가요?



Mr. John: I think so. 그런 것 같습니다.



Dr. Jill: and I HOPE SO, because we’re out of time! 저도 그러길 바래요, 왜냐면 시간이 다 됐거든요!



자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 매일문법, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.