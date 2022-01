[Everyday Grammar] 미래의 계획에 대한 표현들

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 오늘은 영어에서 미래의 계획을 말할 때 자주 사용하는 표현들에 대해 소개해드립니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.



Mr. John: Hi, Dr. Jill, when are you going on your trip? -안녕하세요 박사님, 언제 여행 가세요?



*보통 trip은 짧은 여행, travel은 긴 여행을 말할 때 자주 쓰입니다.



Dr. Jill: Next month! I’m very excited about it. -다음 달이요. 저, 지금 잔뜩 들떠 있어요.



Mr. John: What will you do? -(여행 중) 뭐 하실 거예요?



Dr. Jill: We are going to visit my family in Arizona. We made plans to rent motorcycles and drive around the desert. -애리조나주에 있는 가족들을 방문할 거예요. 저희는 모터사이클을 빌려서 사막 주변을 드라이브할 계획을 세웠답니다.



Mr. John: Wow! You’re always making fun plans! -와우! 박사님은 항상 재미있는 계획을 세우세요!



Dr. Jill: You know, John, I was thinking about how my plans connect with grammar.

-그거 알아요, 존? 저는 제 (여행) 계획과 문법을 어떻게 연결하면 좋을지에 대해 생각했답니다.



Mr. John: How so? -어떻게요?



Dr. Jill: In English, we use a few common structures to talk about plans – events and activities that are in the future. -영어에서는 미래의 일이나 활동 등 계획에 대해 이야기할 때 몇 가지 일반적인 구조를 사용하죠.



Mr. John: Right! Like verb forms – will and be going to. -맞아요. will 이나 be going to 같은 동사형이 있죠.



* 질 박사는 미스터 존의 질문에 애리조나에 있는 가족들을 방문할 거라고 대답했습니다.



이때 질 박사는 be going to 구문을 썼는데요. 대신 미래를 뜻하는 조동사 will을 써서 말할 수도 있습니다.



즉, “We are going to visit my family in Arizona” 대신 “We will visit my family in Arizona.” 라고 해도 같은 뜻입니다.



Mr. John: You also used the structure make + a noun phrase. -박사님은 또 make + 명사구 구조도 사용하셨죠.



Dr. Jill: As in “We made plans to rent motorcycles…” - (그래요.) “우리는 모터사이클을 빌릴 계획을 세웠다”라고 말할 때요.



Mr. John: You should probably make plans for getting out of jail – I know how fast you like to drive! -박사님은 아마 감옥에서 나오는 계획도 세워야 할 겁니다. –저는 박사님이 얼마나 빨리 운전하는지 알거든요!



Dr. Jill: Don’t worry, John, I won’t get caught! – 걱정 말아요, 존, 잡히는 일 없을 거예요!



Mr. John: There’s another in grammar we should talk about – Phrasal verbs. -우리가 문법에서 꼭 이야기해야 할 게 하나 더 있죠. – 구동사 말입니다.



Dr. Jill: That’s right! Phrasal verbs play an important part in discussing future plans and activities -그렇죠! 구동사는 미래의 계획과 활동에 대해 이야기할 때 매우 중요한 역할을 합니다.



* 구동사는 일반적으로 동사 + 부사, 또는 동사 + 전치사가 결합해 본래의 동사와는 좀 다른 뜻을 가진 동사를 말합니다. 경우에 따라 전혀 다른 의미의 동사가 되기도 하고, 본래 동사의 느낌이 살아있으면서도 보다 좀 더 뜻을 강조하는 동사가 되기도 합니다.



예를 들어:



Pick (들다) + up (위를 나타내는 전치사)가 결합한 구동사 pick up은 ~을 태우다, 또는 찾으러 가다 등의 뜻을 갖습니다.



이 밖에

meet up (만나다)

check in (탑승 / 호텔 등의 수속을 밟다)

check out (계산을 하다 / 호텔에서 나오다)

call off (취소하다 / 중지하다)

등도 자주 사용되는 구동사들입니다.



정리하자면, 영어에서 미래의 계획에 대해 이야기할 때는



미래 조동사 will 이나 be going to 구문

make + a noun phrase (make + 명사구)

phrasal verbs (구동사)

를 사용할 수 있습니다.



자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar, 매일 문법, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.