[Everyday Grammar] Gender-neutral word (성 중립적 단어)

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 전 세계적으로 여성과 성 소수자들의 인권에 대한 관심이 높아지면서, 성 중립적인 단어 사용을 장려하는 추세입니다. 오늘 매일 문법에서는 영어에서 성 중립적 표현은 어떤 것인지 소개해드립니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.



Mr. John: Hey, Dr. Jill, I want to ask you something about gendered words in English. (안녕하세요. 질 박사님, 영어에서 성에 관한 단어에 대해 뭐 좀 물어보고 싶어요.)



Dr. Jill: Sure, John. (그래요, 존.) Of course, you know that English doesn’t have grammatical gender, like the Romance languages do – -they show male or female with word endings. (물론 영어는 로마어처럼 문법적인 성을 갖고 있지 않다는 건 알고 있겠죠. 로마어는 어미로 남성인지 여성인지를 보여줍니다.)



▪ 고대 로마어인 라틴어를 뿌리로 하고 있는 이탈리아어의 명사는 남성과 여성으로 분류됩니다. 즉 대개 ‘o’로 끝나는 단어는 남성 단수, ‘-a’로 끝나는 단어는 여성 단수를 나타냅니다. 예를 들어 ‘libro’는 책을 뜻하는 남성 단수, ‘penna’는 펜을 뜻하는 여성 단수입니다. 라틴어에서 유래한 많은 유럽 국가들의 언어도 남성과 여성을 달리 구분하는 단어들이 많습니다. 하지만 워낙 복잡하고 혼란스러운 데다 성차별을 반대하는 시대적 흐름에 따라 이를 지양하는 추세입니다.



Mr. John: Right. I wondering why no linguist has come up with better pronoun for when you don’t know someone’s gender. (맞아요. 저는 언어학자들이 성별을 모르는 경우를 위한 좋은 대명사를 왜 생각해내지 못했는지 궁금해요.) -Everyone is using “they” now (지금은 모두 ‘그들’을 쓰고 있어요.)



Dr. Jill: Yes, we use singular “they” often in our stories. (그래요. 우리는 이야기에 단수 ‘그들’을 자주 쓰죠.)



▪ 오늘날 3인칭 대명사 ‘they’는 불특정 인물의 성별을 알지 못할 경우 단수나 복수의 구분을 엄격하게 하지 않습니다. 시대의 흐름에 따라 ‘they’는 더 이상 2명 이상의 복수를 가르치는 3인칭 대명사로 국한하지 않고, 3인칭 단수 대명사로 보편화되고 있습니다.



-And I hear that question often – why don’t language experts come up with a now pronoun? (그리고 그런 질문을 자주 들어요 – 언어학자들은 왜 대명사를 만들어내지 않지?) -Many have tried over the years. (많은 사람들이 수년간 노력했죠.)



Mr. John: But it must be hard to get people to change something as basic as pronouns. (하지만 대명사처럼 기본적인 것을 사람들이 바꾸게 하는 건 분명 어려울 겁니다.)



Dr. Jill: That’s right. It’s easier to change the nouns we use. (맞아요. 우리가 사용하는 명사를 바꾸는게 더 쉽습니다.) -Remember when we used to say “waitress” and “stewardess?” (우리가 “웨이트리스”와 “스튜어디스”라고 말하곤 했던 것 생각나세요?



Mr. John: Oh, yeah, and now it’s “server” and “flight attendant.”(아, 그래요. 그런데 지금은 “서버”와 “승무원”이라고 하죠.)



Dr. Jill: I read that our lawmakers have decided to use only nouns with no gender when they write their rules. (저는 의원들이 그들의 규정을 적을 때, 성별이 없는 명사만 쓰기로 했다는 걸 읽었어요.



Mr. John: For example? (예를 들면요?)



Dr. Jill: Like this:“If a lawmaker wants to bring their child to work, they have to get the speaker’s permission.”(이런 거죠:만약 의원들이 그들의 아이를 직장에 데려오고 싶으면 반드시 의장의 허락을 받아야 합니다.)



Mr. John: Ok, so “child” and not “son or daughter.” (알겠어요. 그러니까 “아들이나 딸”이 아니라 “아이”군요. )



Dr. Jill: And notice, the rule says, “they” and not “he or she.” (또, 규칙에 “그들”이라고 하면서 “그” 또는 “그녀”라고 하지 않았다는 것도 알 수 있죠.)



* 이 때 초인종 소리가 들립니다.



Mr. John: Hang on, someone’s at the door. (잠깐만요. 누가 문 앞에 있네요.)



Dr. Jill: Who was that? (누구였어요?)



Mr. John: I don’t know, they went away. (모르겠어요. 그들이 가버렸어요.)



-->이 때 미스터 존은 누가 초인종을 눌렀는지 모르자 3인칭 대명사 'they'를 쓰고 있습니다.



Dr. Jill: Perfect. That’s another example of how we use they as a gender-neutral pronoun. (완벽해요. 그게 바로 우리가 “they”를 성 중립 대명사로 어떻게 사용하는지 보여주는 또 다른 예입니다.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.