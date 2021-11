[Everyday Grammar] Simplify language (언어 단순화)

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 바쁘게 살아가는 현대인들은 일상생활 속에서 긴 문장보다는 짧고 의미 전달이 분명한 단문을 선호합니다. 오늘 매일 문법에서는 단순하고 명확한 문장이 어떤 것인지 소개해드립니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.



Mr. John: Dr. Jill, can you help me with this memo? (질 박사님, 이 메모 좀 도와주실 수 있어요?)



Dr. Jill: Sure, John, what is it for? (물론이죠. 존, 뭔데요?)



Mr. John: I have to explain the new office rules to our coworkers. (제가 동료들에게 새 회사 규칙에 대해 설명해야 하거든요.)



Dr. Jill: Okay, read me the first part. You know, as government workers, we have to write in plain English – to save time and to communicate more clearly. (알겠어요. 첫 번째 부분을 읽어보세요. 정부 공무원으로서 우리는 시간을 절약하고 보다 분명한 의사소통을 위해 단순한 영어를 써야 해요.)





Mr. John: “OUR PLAN, AT THIS POINT IN TIME, IS TO RETRUN TO THE OFFICE NETX MONTH…” (이 시점에서 우리의 계획은 다음 달에 회사에 복귀하는 것입니다…)



Dr. Jill: Hold on – make that “WE PLAN TO RETURN TO THE OFFICE NEXT MONTH.” (잠깐만요 – “우리는 다음 달 회사에 복귀할 계획입니다”로 만드세요.)



Mr. John: Oh. That’s shorter – and clearer. The next part is, (오, 더 짧고 분명해졌군요. – 다음 부분은)



“EACH EMPLOYEE IS REQUIRED TO WEAR MASKS IN THE BUILDINIG AND IN HIS OR HER OWN OFFICE.” (각 직원들은 건물에 있을 때, 그리고 자기 사무실에 있을 때 마스크를 착용할 것을 요구받습니다.)



Dr. Jill: How about this? “YOU MUST WEAR A MASK IN YOUR OFFICE.” (이건 어때요? “여러분은 사무실에서는 반드시 마스크를 써야 합니다.)



*존의 문장은 불필요한 설명이 너무 많습니다. 또한 분명한 의미 전달을 위해서는 수동형 문장을 피하는 것이 좋습니다.



예문 1) The waiter was yelled at by Dorothy. (그 웨이터는 도로시에게 호통을 들었습니다.->Dorothy yelled at the waiter. (도로시가 그 웨이터에게 소리를 질렀습니다.)



예문 2) The pumpkin was gored by the rhino. (호박이 코뿔소에게 짓뭉개졌습니다)-> The rhino gored pumpkin.(코뿔소가 호박을 짓뭉갰습니다.)



Mr. John: That’s simply! All right…(그게 단순하군요! 알겠어요…)



Dr. Jill: If you want others to understand your message, short and simple is better. Want to try making this shorter? (만약 당신이 다른 사람에게 당신의 메시지를 알리고 싶으면, 짧고 단순한 것이 가장 좋습니다. 이걸 한 번 짧게 만들어 볼래요?)



“ALL EMPLOYEES ARE ASKED TO MAKE SURE THEY ARE VACCINATED BEFORE RETURNING TO WORK.” (모든 직원은 회사에 복귀하기 전에 백신 접종을 했는지 확인받아야 합니다.)



Mr. John: “GET YOUR SHOTS BEFORE YOU COME BACK TO WORK!” (회사에 복귀하기 전 백신을 맞으세요!)



Dr. Jill: Perfect! So the next time you write a memo, try to make the sentences simple and clear. Then it will be easier for everyone to understand. (좋아요! 그러니까 다음에 메모를 쓸 때는 간단하고 분명한 문장을 만들도록 해보세요. 그러면 모두 좀 더 이해하기 쉬워질 겁니다.)



자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.