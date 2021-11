[Everyday Grammar] Short forms (축약형)

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 한국에서 줄임말을 많이 사용하는 것처럼 영어도 일상 회화에서 자주 쓰는 줄임말들이 많습니다. 오늘은 이런 “축약형(Short forms)” 줄임말에 대해 소개해드립니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.



Dr. Jill: John, did you try that homemade tea I sent to you? (존, 제가 보낸 수제차 시음해봤어요?)



Mr. John: Not yet. I just made a cup from the bag you sent. (아니 아직이요.지금 막 보내주신 티백으로 한 잔 만들었어요.) Hmm. What flavor is it supposed to be? (흠…이게 무슨 맛이 나야 하는 거죠?)



Dr. Jill: I call it Chocolate Chip Cookies and Milk. (저는 그걸 초콜릿 과자와 우유라고 불러요.) I think it’s the best flavor tea I’ve made so far. (제 생각엔 지금까지 내가 만든 것 중 가장 좋은 맛이 나는 차예요.)



Mr. John: This aint it, Chief! It doesn’t taste like cookies. (이건 아니죠. 상관님! 이건 과자 같은 맛이 아닌걸요.)



Dr. Jill: Wow, John, you surprised me! (와우, 존, 날 놀라게 하는군요!) A grammar guy like you used the word “AIN’T!” (당신처럼 문법을 중시하는 사람이 “AIN’T!”를 쓰네요!)



Mr. John: Well, that’s a popular expression – haven’t you heard? (뭐, 그건 흔한 표현인데요. 못 들어보셨어요?) “THIS AIN’T IT” means you’re wrong. (“이건 아니야”는 당신이 틀렸다는 의미죠.)



* ain’t 는 am not; are not; is not 등의 축약형으로 일상 생활이나 노랫말 등에서 자주 쓰이는 비격식적인 표현입니다.



예를 들어 미국인들은 일상 대화 가운데 “It ain’t over till it’s over(끝날 때까지 끝난 게 아니다)”라는 말을 자주하는데요. 제대로 갖춰 쓰면 “It is not over till it’s over”입니다.



Dr. Jill: Ah, I get it! You know, I think “ain’t” is really old short form in English. (아. 알겠어요. 그거 아세요, 내 생각에 “ain’t”는 영어에서 정말 오래된 줄임말입니다.)



Mr. John: You’re right – Charles Dickens used it to show how working-class Londoners spoke. (맞아요 -찰스 디킨스는 노동계층 런던시민들이 어떻게 말하는지 보여주기 위해 그 표현을 사용했죠.)



*찰스 디킨스는 19세기 영국의 대문호로 ‘올리버트위스트’ ‘크리스마스캐럴’ 등의 명작을 남긴 작가입니다.



Dr. Jill: And When writers want to capture how people sound today, they use a lot of short forms. (그리고 작가들은 오늘날 사람들이 어떻게 말하는지 기록하고 싶을 때, 많은 줄임말을 사용하죠.)



Mr. John: I dunno, I was just tryna be funny. (나는 모르겠어요. 저는 그냥 재밌게 하려고 한 겁니다.)



Dr. Jill: There you go again! (또 그러고 있네요!) You used “dunno” for “don’t know” and “tryna” for trying to” (당신은 “don’t know”를 “dunno” 그리고 “trying to”에는 ‘tryna”를 썼어요.)



Mr. John: Dr. Jill, you hear these words all the time in casual speech. (질 박사님, 일상적인 대화에서 늘상 이런 말들을 들으시잖아요.)



Dr. Jill: Of course, and they are in many popular songs. (물론이죠. 그리고 많은 유행가 속에도 들어있고요.)



Let’s look at some other examples. (다른 예들을 한 번 살펴보죠.)



gonna – going to (~할 것이다)

gimme – give me (~ 내게 주세요)

kinda – kind of (일종의, 약간)

dunna – don’t know (모르다)

tryna – trying to (~ 하려고 하는 중)



이 밖에도

*wanna - want to

예문) Do you wanna(want to) go now? (너 지금 가고 싶어?)



*gotta – have got a / have got to



예문) I gotta (have got a) license. (나는 면허증을 땄어요.) / I gotta (have got to) go (나는 가야 해) 등의 표현도 일상 대화에서 매우 흔하게 쓰는 줄임말입니다.



하지만 이런 줄임말은 공식적인 표현이나 격식을 갖춘 글에서는 잘 쓰지 않습니다. 즉 일상적인 대화에서 격의 없이 쓰는 표현이기 때문에 격식을 갖춘 글이나 말할 때는 쓰지 않는 것이 좋습니다.



Dr. Jill: And remember, it’s fine to use these in conversation with friends.But when speaking formally, keep the longer form. (그리고 기억하세요. 이건 친구들이랑 대화할 때는 이런 말을 쓰는 게 괜찮습니다.하지만 공식적으로 말할 때는 긴 형태를 사용해야 합니다.)



자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.