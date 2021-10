[Everyday Grammar] Mixed Conditional Sentence (혼합 가정문)

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 오늘은 “혼합 가정문(Mixed Conditional Sentence)”에 대해 알아보겠습니다.



가정문은 영어 학습자들이 가장 복잡하게 생각하는 문법 가운데 하나입니다. 조건문이라고도 하는 가정문은 보통 “if” 종속절과 그에 따른 결과를 나타내는 주절로 이뤄집니다.



현재 / 과거 / 과거완료 등의 시제에 따라 “만약에~ 한다면 ~ 할 것이다 / 만약에 ~ 한다면 ~ 했을 것이다.” 등의 문장을 만들어냅니다.



가정문은 제로 가정문, 1차 가정문, 2차 가정문, 3차 가정문, 혼합 가정문 등으로 나뉘는데요. 오늘 배우는 혼합 가정문은 간단히 말해 2차 가정문과 3차 가정문을 혼합한 형태입니다. 즉, 과거에 있었던 일이나 상황을 가정해서 현재에 대한 아쉬움을 나타내는 문장입니다.



몇 가지 종류가 있지만 가장 일반적인 것은 3차 가정문의 종속절 (If + 주어 + had + P. P (과거완료) 과 2차 가정문의 주절 (주어 + 조동사 과거 + 동사 원형)을 합쳐 하나의 문장을 만드는 것인데요. “(과거에) ~ 했었더라면, (현재 ) ~ 할 텐데”로 표현됩니다.



이해를 돕기 위해 예문을 들어보겠습니다.



예문 1) If I had studied harder at school, I would have a better job now. (내가 학교 다닐 때 공부를 열심히 했더라면 나는 지금 더 좋은 직업을 가졌을 텐데.) -> 즉 현실은 학창 시절, 나는 공부를 열심히 하지 않았고, 그 결과로 지금 나는 좋은 직업을 가지고 있지 않다는 의미를 내포합니다.



예문 2) If I had taken your advice, I wouldn’t be in the trouble now. (제가 당신의 충고를 들었더라면, 지금 어려움에 처해 있지 않았을 겁니다.)



예문 3) If I hadn’t met my wife in America, I wouldn’t be living in America now. (만일 내가 미국에서 아내를 만나지 못했더라면, 나는 지금 미국에 살고 있지 않을 겁니다.)



자, 그럼 이런 내용을 생각하시면서 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화를 따라가시기 바랍니다.



Mr. John: Hi, Dr. Jill, are you eating a salad? (안녕하세요, 질 박사님, 샐러드 드시는 중이세요?)



Dr. Jill: Yes, It’s a mixed greens salad! (그래요. 채소 섞은 샐러드!)



Mr. John: Gross! I hate vegetables. (끔찍해요! 전 채소를 싫어합니다.)



Dr. Jill: You are an unusual person, John. Vegetables are great! (당신은 특이한 사람이에요, 존. 채소는 정말 좋은 거예요!)



Mr. John: Well, we can agree to disagree. (뭐, 우리가 동의하지 않는다는 건 동의할 수 있겠네요.)



Dr. Jill: You know, my mixed greens salad is similar to a topic in grammar. (그거 알아요, 내 채소 샐러드가 문법의 주제와 비슷하네요.)



Mr. John: Really? I’d like to hear more! (정말요? 좀 더 듣고 싶네요.)



Dr. Jill: We sometimes talk about “mixed conditional” statements. (우리는 가끔 “혼합 가정” 문장들에 대해 이야기하죠.)



There are a couple kinds, but one of the common ones mixes a past unreal condition and its likely result in the present. (몇 가지 종류가 있지만 가장 일반적인 것 중의 하나는 과거의 비현실적 가정과 그 결과로 현재 일어났을 법한 결과를 혼합한 것입니다.)



Mr. John: Can you give an example? (예를 들어주시겠요?)



Dr. Jill: Sure. How about this? (물론이죠. 이건 어때요?)



“If my students had studied more, they wouldn’t be failing the class.” (제 학생들이 더 열심히 공부했더라면, 그들은 수업에 낙제하지 않았을 겁니다.)



Mr. John: Maybe you are just a really tough grader, Dr. Jill (어쩌면 점수를 박하게 주시는 분일지도 몰라요, 박사님).



But I see your point – the if -clause expresses something about the past. Your students didn’t study enough. (하지만 박사님이 말하시려는 요점은 알겠어요. – if 절은 과거의 어떤 것을 나타냅니다. 즉 박사님의 학생들은 공부를 열심히 하지 않았습니다.)



But if they had studied more, then they would have better grades – in the present. (그런데 만약 그들이 공부를 좀 더 했더라면, 그럼 현재 그들은 더 좋은 점수를 받았겠죠.)



Mixed conditional are almost like mixing lettuce greens and spinach in a salad. (혼합가정문은 샐러드에 상추와 시금치가 섞여 있는 것과 거의 같아요.) You are mixing past and present. (과거와 현재를 섞고 있죠.)



Dr. Jill: That’s right! When you combine the two, you get a nice result. (맞아요. 둘을 결합하면, 좋은 결과를 얻게 되죠.)



Mixed conditionals can be tricky to learn, but mastering them will allow you to express all kinds of advanced language in English. (혼합 가정문은 배우기 까다로울 수 있지만, 배우고 나면 영어로 모든 종류의 고급 언어를 표현할 수 있게 됩니다.)



자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.