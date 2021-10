Everyday Grammar: First Conditional Sentence (1차 가정문)

본문 보기 본문 닫기

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 배우는 시간입니다. 오늘은 “1차 가정문(First Conditional Sentence)”에 대해 알아보겠습니다.



가정문 또는 조건문은 보통 “if”나 “when” 등의 접속사가 이끄는 종속절과 그에 따른 결과를 나타내는 주절로 이뤄집니다.



가정문의 종류는 제로 가정문, 1차 가정문, 2차 가정문, 혼합 가정문 등으로 나뉩니다.



지난 시간에 배운 대로 '제로가정문(zero conditional sentence)’은 변하지 않는 과학적 진리나 사실, 법칙 등을 설명합니다.



예를 들어 얼음을 가열하면 녹는 건 과학적 사실입니다. 이럴 때는 If 조건절을 써서 표현할 수 있죠. ->If you heat ice(A), it melts (B): 제로가정문에서는 종속절(A)과 주절(B)의 동사는 모두 현재형을 씁니다.



1차 가정문(First conditional Sentence)은 현재와 미래의 일을 가정하는 문장입니다. 종속절(A)가 벌어지면 주절(B)라는 결과가 일어난다는 것은 제로가정문과 마찬가지입니다.



하지만 제로가정문처럼 과학적 진리나 법칙에 대한 것이 아니라 현실 세계에서 실현 가능성이 있는 미래를 가정할 때 사용하는 문장이라고 이해하시면 쉽습니다.



예를 들어, If I wake up late, I will miss the bus. (만일 늦게 일어나면, 나는 버스를 놓칠거야) 아직 내가 늦잠자는 일은 안 일어났지만, 만일 늦잠을 자면, 버스를 놓칠 수 있는 평범한 현재와 미래를 표현하고 있습니다.



문장 구조는 If + 주어 + 현재 시제 (종속절: A), 주어 + will + 동사 원형 (주절: B)입니다.



이해를 돕기 위해 몇 가지 다른 예문을 더 들어보겠습니다.



예문 1) If you study hard, you will pass your exams. (공부를 열심히 하면, 넌 시험에 통과할 거야.)



예문 2) If Jane leaves, Paul will be sad.(만일 제인이 떠나면, 폴은 슬퍼질 겁니다.)



예문 3) If I got to the market, I will buy what you want. (만일 제가 시장에 가면, 당신이 원하는 걸 사겠습니다.)



이 때 조건절과 주절의 순서는 바꿔도 됩니다.



예문) Paul will be sad, If Jane leaves. (폴이 슬퍼질거야. 만일 제인이 떠나면)



그럼 이런 내용을 생각하시면서, 질 박사(Dr. Jill) 과 존 씨(Mr. John)의 대화를 따라가시기 바랍니다.



Dr. Jill: John, are you going to the office barbecue tomorrow? I’m so excited – it’s the first one of the summer. (존, 내일 회사 바비큐 파티 갈 거예요? 정말 신나요. 여름에 처음인 거죠?)



Mr. John: I’m not sure. My bike has a bad wheel. I’m trying to get it fixed, but the repair shop is busy. ( 잘 모르겠어요. 내 자전거 바퀴 (상태)가 좋지 않네요. 고치려고 하는데 수리점이 너무 바빠요.)



Dr. Jill: Oh, that’s no problem. If you can’t ride your bike to the barbecue, I’ll give you a ride in my car. (오. 그건 문제가 아니에요. 만일 바비큐 파티에 자전거를 타고 올 수 없으면, 내 차에 태워줄게요.)



Mr. John: Perfect – and you just gave me an idea about how we can explain the first conditional. (좋아요. – 그리고 박사님은 방금 제게 우리가 1차 가정문을 어떻게 설명해야 할지 아이디어 하나를 주셨어요.)



Dr. Jill: Do you mean the present and future real conditional? (현재와 미래의 현실 조건 말인가요?)



Mr. John: Right. Conditional sentences present a condition and a result. In other words when A happens, (you cannot ride your bicycle) B happens. (I will give you a ride) (맞아요. 가정문은 조건과 결과를 나타내죠. 다른 말로, A가 벌어지면, B가 벌어진다. 즉 “당신이 자전거를 못 타게 되면, 내가 태워줄 것이다”)



Dr. Jill: And you often hear “if” before the condition and “will” before the result. (그리고 조건절 앞에는 ‘if’가, 결과 앞에는 ‘will’이 오는 것도 듣곤 하죠.)



Mr. John: Or you can turn it around: You can give me a ride if my bike is broken tomorrow. (아니면 바꿔서 말해도 됩니다. 당신이 태워줄 거예요. 내일 내 자전거가 고장 나면. )



다음 이어지는 대화 속에서 질 박사와 존 씨는 3개의 1차 가정문을 사용해 대화하고 있는데요. 어떤 문장인지, 한 번 찾아보시기 바랍니다.



Dr. Jill: What are you bringing? Caty said we should all bring a dish. (내일 뭐 가져올 거예요? 캐티가 모두들 한 접시는 가져와야 한다고 말했어요.)



Mr. John: If I have time, I’ll make some cookies. How about you? (만일 시간이 되면, 나는 과자를 만들 거예요. 박사님은 어때요?)



Dr. Jill: Ooh, there’s another first conditional! (오. 또 하나의 1차 가정문이군요.) And Here’s another one: If I buy cherries today, I will make a pie! 그리고 여기 또 하나 있어요: 저는 만일 오늘 체리를 사게 되면, 파이를 만들 거예요!)



Mr. John: That sounds delicious! So I’ll call you tomorrow if I need a ride. (맛있겠어요! 그럼 만일 차편이 필요하면 제가 내일 전화드릴게요.)



자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.



VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.