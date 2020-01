Everyday Grammar: Zero Articles to Make Generalizations (무관사 일반화)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 관사가 어떤 경우에 들어가고 안 들어가는지 잘 구별하시나요? 한국어에는 관사가 없기 때문에, 영어를 배울 때 가장 까다로운 문제 중 하나입니다. 오늘 강좌에서는 관사를 쓰지 않아서 대상을 일반화하는 용법을 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 시작합니다.

카베: What do you know about articles? (관사에 대해 뭘 아시나요?)

루시아: A, AN and THE? (A, AN, 그리고 THE요?)

카베: Yeah, Someone commented that they’re “studying the French and English” and I got confused. (네, 누군가 “the French and English를 공부중”이라고 언급하더라고요, 그래서 저는 혼란스러워졌습니다.)

루시아: About whether they’re studying French people or studying French and English languages? (프랑스 국민을 공부하는지, 아니면 불어와 영어를 공부하는지에 대해서요?)

카베: Exactly! (맞습니다!) Articles can be confusing. (관사들은 혼란스러울 수 있어요.)

루시아: But the good thing is that sometimes you don’t even need to use them! (하지만 좋은 일은, 종종 그것들을 사용할 필요도 없다는 거죠.)

▪ 무관사로 일반화

복수 가산명사, 불가산 명사와 함께 일반화할 때 관사를 쓰지 않습니다.

예문) ∅ Teachers use ∅ notebooks and ∅ pens. (교사들은 공책들과 펜들을 사용합니다.)

∅ Water is good for you. (물은 당신에게 좋아요.)

위 예문들에서 ∅는 비어있는 관사 자리를 나타낸 건데요.

가산 명사는 셀 수 있는 것들을 가리키는 말입니다. 대게 “s”를 뒤에 붙여 복수형을 만들 수 있죠. dog(개)가 dogs(개들)로 변하는 식입니다.

반면, 불가산 명사는 셀 수 없는 것들을 가리키기 때문에, 복수형으로 표현할 수 없습니다. water(물), milk(우유), air(공기) 같은 것들이죠.

다시 관사 이야기로 돌아가겠습니다.

무엇의 전부나 일부에 관해 일반적으로 말할 때, 관사를 사용하지 않습니다.

따라서 “APPLES ARE REALLY GOOD,(사과는 매우 좋다)”고 말해야 됩니다. “THE APPLES ARE REALLY GOOD.”이 아니고요.

만일 “THE APPLES ARE REALLY GOOD”이라고 하면, 특정 사과들을 한정해서 말하는 겁니다.

다른 예문 보시죠.

I like to listen to music while exercising. (저는 운동할 때 음악듣기를 좋아합니다.) The music at the concert was really loud. (그 콘서트 음악은 정말 소리가 컸어요.)

첫 예문은 일반적인 음악(music)에 대한 이야기입니다.

하지만 둘째 예문은 특정 콘서트에서 연주한 음악(the music)에 대한 표현입니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.