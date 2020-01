Everyday Grammar: 'Which' to Modify a Whole Sentence (문장전체를 수식하는 Which)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 미국인들의 일상 대화에서 특정 사안을 언급한 뒤, ‘which’를 사용해 그에 대한 감정이나 생각을 표현하는 일이 흔합니다. Which가 앞 문장 전체를 수식하는 건데요. 관계대명사 ‘which’의 이같은 용법을 익혀보겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 시작합니다.

루시아: I was late for work today. (저는 오늘 직장에 늦게 나왔어요.)

카베: Really? (진짜요?) You’re never late for work, WHICH surprises me. (당신은 절대로 직장에 늦지 않잖아요, 그건 저를 놀라게 하거든요.)

루시아: There was an accident on the road, WHICH means traffic was horrible. (도로에 사고가 있었어요, 그건 교통이 끔찍했단 뜻이죠.)

카베: The metro was also running behind, WHICH would have made you late anyway. (지하철도 연착됐어요, 그것은 어쨌든 당신을 늦게 만들었을 겁니다.)

루시아: See! (보세요!) So, I promised myself I’d leave for work earlier tomorrow. (그래서, 저는 내일 더 일찍 직장으로 나서겠다고 스스로 약속했습니다.)

카베: - WHICH I think is a good idea. (그것 좋은 생각 같네요.)

▪ 문장전체를 수식하는 “which”

‘관계절(relative clause)’은 명사나 대명사를 수식하는 종속절입니다. 수식 대상 단어에 관한 더 많은 정보를 제공하는데요.

관계절은 다음과 같은 단어들로 시작합니다. THAT, WHEN, WHERE, WHOM, WHOSE 그리고 WHICH인데요. 예문 보겠습니다.

예문) “That’s the garden which we visited on Saturday.” 그 곳이 우리가 토요일에 방문한 정원입니다.

하지만, 오늘 강좌에서 다루는 것은 WHICH가 문장 전체를 수식하는 용법입니다.

예문) Sally was late, which surprised me. (샐리가 늦었습니다, 그것은 저를 놀라게 했어요.)

위 예문에서 WHICH는 앞 문장 전체 “Sally was late”을 가리킵니다.

이렇게 WHICH가 문장 전체를 수식하도록 활용하는 것은 쉽습니다.

예문) Morgan found a new job. (모건이 새 일자리를 찾았습니다.) That is lucky. (그건 다행이에요.)

Morgan found a new job, which is lucky. (모건이 새 일자리를 찾았습니다, 그건 다행이에요.)

이처럼 WHICH로 문장 전체를 수식하는 것은 말하기에서 더 빈번합니다. 글쓰기에서 이런 용법은, 진술이 쉬어감을 나타내는 쉼표 뒤에 나옵니다.

예문) Max isn’t home yet, which worries me. (맥스가 아직 집에 안왔어요, 그것이 저를 걱정하게 합니다.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.