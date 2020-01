Everyday Grammar: Portmanteaus (결합어)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 한국에서도 흔하게 쓰는 ‘모텔(motel)’이라는 말은 ‘모터(motor)’와 ‘호텔(hotel)’을 합친 단어입니다. 이런 걸 portmanteau(결합어)라고 하는데요. 대표적인 portmanteau들을 익혀보겠습니다.

사전에서 ‘portmanteau’를 찾아보면, 여러 물건을 한꺼번에 담는 커다란 ‘여행가방’으로 설명합니다. 하지만, 문법 용어로는 다른 뜻이 있는데요.

루시아와 카베의 설명을 들어보겠습니다.

루시아: A PORTMANTEAU is a word that combines the meaning and sounds of two words. (PORTMANTEAU는 두 단어의 뜻과 소리를 결합한 단어예요.)

카베: Like motel – motor and hotel. (‘모텔’ 같은 것이죠. ‘모터’와 ‘호텔’을 합친 말이니까요.)

Or brunch – breakfast and lunch. (또는 ‘브런치’요. ‘브렉퍼스트’와 ‘런치’가 결합한 겁니다.)

▪ Portmanteaus (결합어)

영어에는 놀랍도록 많은 PORTMANTEAU들이 있습니다. 몇가지 예를 들어보죠.

MOPED (모터달린 자전거)

MOTOR(모터)와 PEDAL(페달)을 합친 말입니다.

HASSLE (귀찮게 하다)

HAGGLE(흥정하다ㆍ실랑이하다)과 TUSSLE(몸싸움하다)이 만나 한 단어가 된 거죠. ‘pester’와 같은 뜻입니다.

BIOPIC (전기영화)

BIOGRAPHY(전기)와 PICTURE(영화)의 결합입니다.

DUMBFOUNDED (놀라서 말이 안 나오는)

DUMB(말 못하는ㆍ멍청한)과 CONFOUNDED(혼란스러운ㆍ 당혹한)가 만난 말입니다.

그 밖에 흔히 쓰이는 portmanteau들을 소개하겠습니다. 각각 어떤 말들의 결합인지 알아보세요.

INTERNET

MODEM

BOLLYWOOD

PIXEL

INFOMERCIAL

CRONUT

WORKAHOLIC

MELD

TESTOSTERONE

SPLATTER

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.