Everyday Grammar: Compound Nouns (복합명사)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 단어와 단어가 합쳐져 새로운 단어가 되는 경우가 많습니다. 기존 별개 단어들과 다른 의미일 때도 있는데요. 이번 강좌에서는 ‘복합명사’에 대해 살펴보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 시작합니다.

카베: I’m so excited about today’s episode that I took this shirt to the dry cleaners. (오늘 강좌에 대해 너무 신이 나서, 이 셔츠를 드라이클리닝 맡겼어요.)

루시아: No! (아뇨!) I’m so excited about today’s episode that I got a haircut. (저야말로 오늘 강좌에 대해 너무 들떠서, 머리를 잘랐습니다.)

카베: Well, I treated myself to ice cream just before I got here. (아이고, 저는 여기 오기 전에 아이스크림을 즐겼습니다.) That’s how excited I am. (그게 제가 얼만큼 흥분했는지 나타내죠.)

루시아: Sometimes I just don’t understand you. (때때로 당신을 이해할 수가 없어요.)

▪ Compound Nouns (복합명사)

‘복합명사(COMPOUND NOUNS)는 명사들이 결합해, 새로운 뜻을 가지는 명사가 된 것을 가리킵니다.

한 단어가 되기도 하고요, 두 단어일 수도 있습니다. 아니면, 단어 사이를 하이픈(-)으로 연결한 형태가 되기도 합니다.

예) Policeman (경찰관ㆍ한 단어) police + man

Swimming pool (수영장ㆍ두 단어) swimming + pool

Passer-by (행인ㆍ하이픈 연결) passer + by

복합명사는 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫번째는 어떤 인물 혹은 대상인지, 목적이 뭔지 알려주는 부분이고요, 두번째 부분은 인물이나 대상의 정체성을 드러냅니다.

예) Earthquake (지진)

위 복합명사에서 Earth는 대상(type), quake는 정체성(what)입니다.

Day dream (몽상)

위에서는 Day가 대상, dream이 정체성입니다.

▪ 대개 복합명사는 명사 두개로 이뤄집니다.

Motocycle (모터사이클): Motor명사 + cycle 명사

Bus stop (버스 정류장): Bus 명사 + stop 명사

Ice cream (아이스크림): Ice 명사 + cream 명사

▪ 형용사와 명사로 구성되는 경우도 있습니다.

Software (소프트웨어): Soft 형용사 + ware 명사

Blackboard (칠판ㆍ흑판): Black 형용사 + board 명사

Full moon (보름달): Full 형용사 + moon 명사

▪ 동명사와 명사가 합쳐진 것도 있습니다.

Washing machine (세탁기): Washing 동명사 + machine 명사

Swimming pool (수영장): Swimming 동명사 + pool 명사

Flying saucer (비행접시): Flying 동명사 + saucer 명사

▪ 명사와 동사로 구성된 경우도 있습니다.

Sunrise (일출ㆍ해돋이): Sun 명사 + rise 동사

Haircut (이발): Hair 명사 + cut 동사

Rainfall (강우): Rain 명사 + fall 동사

▪ 형용사와 동명사가 결합된 경우도 볼까요?

Dry cleaning (드라이클리닝): Dry 형용사 + cleaning 동명사

Public speaking (공개 발언): Public 형용사 + speaking 동명사

복합명사들은 각 두 부분의 원래 의미와 다른 뜻을 가질 때가 많다는 것, 기억하세요.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.