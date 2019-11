Everyday Grammar: Two -ing Words In A Row (-ing 연속 사용)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영어로 말하거나 글을 쓰다보면, 동사에 ‘-ing’가 붙은 형태를 연달아 사용할 때가 있습니다. 어떤 경우에 그런지, 오늘 강좌에서 알기쉽게 설명해드립니다.

카베와 루시아의 대화로 시작합니다.

카베: Lucija, I’m considering buying a new car. (루시아, 제가 새 차를 사는 걸 고려중이에요.) Any thoughts? (어떤 생각이라도 있나요?)

루시아: Yes! (네!) “AM CONSIDERING” is the present continuous form of the verb CONSIDER, while BUYING is the gerund. (AM CONSIDERING은 동사 CONSIDER의 현재진행형이고, BUYING은 동명사입니다.)

카베: No, about what type of car I should get? (아뇨, 제가 어떤 형태의 차를 사야할지에 대해서요.)

루시아: Oh... (오...) No, I don’t know anything about that. (아뇨, 저는 그것에 대해 아무것도 몰라요.)

▪ -ing 연속 사용

영어는 –ing 형태 2개를 연속 사용하는 것을 허용합니다.

그 이유 중 일부가, 현재분사 때문인데요. 현재분사는 동사 원형에 –ing가 붙는 겁니다.

예를 들어, SING(노래하다)이 SINGING으로 변하는 식입니다.

▪ -ing를 연속 사용하는 흔한 상황 중에 하나는, 동사의 진행 시제 뒤에 동명사가 따르는 겁니다.

예문 보시죠.

예문) I’ve been avoiding going to the doctor. (저는 의사한테 가는 것을 피해왔습니다.)

위 문장에서 ‘have been avoiding’은 동사의 현재완료 진행형, ‘going’은 동명사입니다.

현재분사는 동명사, 형용사, 또는 동사의 일부로 활용할 수 있습니다.

동사가 “to be”와 함께 사용되면 진행 시제를 구성합니다.

▪ 또 다른 상황은 ‘GO + 동명사’입니다.

GO가 진행 시제일 때, 동명사가 뒤따르면 -ing 형태 2개가 함께 나오는 건데요.

예문 보시겠습니다.

예문) We’re going swimming this weekend. (우리는 오는 주말에 수영하러 갑니다.)

위 문장에서 ‘go+동명사’가 보이시죠? 동사 go의 현재 진행 시제에 동명사 swimming이 따라붙은 겁니다.

예문 하나 더 이어집니다.

예문) I’m going shopping for new shoes. (저는 새 신발을 쇼핑하러 갑니다.)

위 문장에서도 동사 go의 현재 진행시제에 동명사 shopping이 따른 겁니다.

▪ 또 다른 –ing 연속 사용 상황은 ‘동사 + 형용사’입니다.

예문) The situation is becoming appalling. (상황이 끔찍하게 돼가고 있습니다.)

동사 become의 현재 진행 시제에 형용사 appalling(끔찍한ㆍ형편없는)이 따른 겁니다.

2개 보다 많은 –ing 형태가 함께 나올 때도 있는데요, 자연스럽게 들리진 않습니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.