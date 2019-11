Everyday Grammar: Conditionals Without "If" (If 없는 조건문)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영어의 ‘조건문’하면, if(만약… 라면)를 사용한 문장을 가장 먼저 떠올리게 되는데요. if가 없어도 조건문을 만들 수 있습니다. 오늘 강좌에서 다양한 조건문들을 살펴보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: I just found out something that will blow your mind. (당신을 몹시 흥분시킬 것을 제가 찾아냈어요.)

루시아: What is it? (그게 뭐죠?)

카베: Did you know that you can make conditionals without the IF CLAUSE? (IF절 없이 조건문을 만들 수 있는 것 아셨어요?)

루시아: Well, it’s true that you don’t need the word IF to make conditionals, (음, 조건문을 만드는데 IF가 필요하지 않다는 건 사실이죠,) but you do need a conditional clause along with the main clause, or it won’t make much sense. (그러나 주절에 덧붙여 조건절은 필요합니다, 그렇지 않으면 말이 안돼요.)

카베: But you don’t always need IF. (하지만 항상 IF가 필요하진 않습니다.)

루시아: That’s what I said. (제 말이 그거예요.)

카베: Actually, that’s what I said. (사실은 그거 제가 말한 건데요.)

▪ “if” 없는 조건문

조건문은 두 부분으로 구성됩니다. 조건절과 주절인데요.

조건절에 UNLESS(…하지 않는 한)를 사용하는 것도 한 가지 방법입니다. “if not(…하지 않는다면)”과 비슷한 뜻인데요.

UNLESS가 들어간 조건문에선, 조건절에 현재 시제를 씁니다.

예문) Unless you study, you won’t understand grammar. (당신이 공부하지 않는 한, 문법을 이해하지 못할 것입니다.)

OTHERWISE를 사용해도 됩니다. “이것이 일어나지 않는다면”, 혹은 “이런 경우가 아니라면”이라는 뜻인데요. 예문 보시죠.

예문) We need to hurry. Otherwise, we’ll miss the train. (우린 서둘러야 해요. 그러지 않으면 기차를 놓칠 겁니다.)

다만 OTHERWISE는 조건을 나타내는 데 쓰지 않습니다. 조건의 결과를 나타내는 데 사용합니다.

다음은 AS LONG AS(…이기만 하면, …하는 한)입니다.

AS LONG AS으로 시작하는 조건문은 “if”보다 의미가 강합니다.

AS LONG AS는 특히 일상 대화 중, 격식 없는 상황에 주로 쓰입니다.

글을 쓸 때 사용하는, 보다 격식을 갖춘 어휘는 “so long as”와 “providing”입니다.

다음 두 예문을 비교해보겠습니다.

격식: You can go out, so long as you’re back by 9 p.m. (오후 9시까지 복귀만 한다면, 외출해도 됩니다.)

비격식: You can go out, as long as you’re back by 9 p.m. (오후 9시까지 돌아오는 한, 나가도 돼요.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.