Everyday Grammar: I Before E Except After C (철자법 실수 막는 요령)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영어 단어 중에 철자를 기억하기 까다로운 것들이 있습니다. 하지만 일정한 양식을 이해하면, 쉽게 풀리는 경우도 있는데요. 오늘은 올바른 철자를 돕는 요령 한가지 살펴보겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: You know what I’ve noticed? (제가 최근에 알게 된 게 뭔지 아세요?)

카베: What? (뭐죠?)

루시아: I’m terrible at spelling. (저는 철자법을 끔찍하게 못해요.)

카베: Why do you say that? (왜 그렇게 말하죠?)

루시아: Because whenever I type something on my computer, I always see that red squiggly line indicating typo. (제가 컴퓨터에서 뭔가 쓸 때 마다, 오자를 표시하는 붉고 구불구불한 밑줄을 보기 때문이죠.)

카베: Well, maybe you’re just sloppy and type too fast. (음, 아마도 당신이 그냥 엉성해서 너무 빠르게 타자치는 거예요.)

루시아: Nope, I’m a bad speller. (아뇨, 저는 철자에 부족한 사람이에요.)

카베: Well, I might have a trick tor that! (그런데, 제가 그것에 대한 요령을 가졌을 수도 있어요!)

▪ “ I before E except after C”

I BEFORE E, EXEPT AFTER C.

‘I는 E 앞에 온다, C 뒤에서는 제외하고.’라는 말인데요.

일부 철자법 오류를 해소하는 요령입니다.

FRIEND (친구)

BELIEVE (믿다)

PIECE (부분· 조각)

위 단어들을 보면 “i-e”순서로 철자가 들어간 것을 알 수 있는데요.

c 뒤에서는“e-i” 순서로 바뀝니다. 아래와 같은 단어들이 대표적인데요.

receive (받다)

perceive (감지하다)

물론 예외도 존재합니다. “c”가 없는 상황에서도 “e-i” 순서로 쓰는 단어가 몇 개 있습니다.

foreign (외국의)

height (높이·고도)

neighbor (이웃)

beige (베이지색)

이런 예외를 기억하는 요령은 없습니다. 따라서 각 단어들의 철자법을 올바르게 기억하셔야 합니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.