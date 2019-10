'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 한국어의 ‘기러기’, ‘동교동’ 같은 단어들은 거꾸로 읽어도 똑같은데요. 영어에서는 이런 것을 ‘palindrome(회문)’이라고 합니다. 오늘은 재미있는 palindrome들을 살펴보겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 시작합니다.

루시아: This is Everyday Grammar. (Everyday Grammar입니다.) I’m MADAM Lucija. (저는 마담 루시아입니다.)

카베: And I’m Kaveh. (그리고 저는 카베입니다.) Why the title, Lucija? (왜 이름 앞에 칭호를 붙인거죠, 루시아?)

루시아: Well, it’s a special word! (음, 그게 특별한 단어예요!)

카베: MADAM? (MADAM이요?)

루시아: Yeah. (네.) Maybe I should spell it for you forward or backward? (제가 앞으로나 뒤로 철자를 풀어드려야 될까요?)

카베: I’m lost. (저는 이해 못하겠어요.)

루시아: The word MADAM is a PALINDROME. (MADAM이라는 단어는 PALINDROM입니다.) I just learned about them the other day and I’m having a lot of fun! (얼마 전에 그것에 대해 배웠는데, 정말 즐기고 있어요.)

카베: PALINDROMES, huh? (PALINDROME들 말이죠, 네?) Let me try! (제가 해볼게요!)

▪ ‘PALINDROME(회문)’은 앞에서부터 읽으나 뒤부터 읽으나 동일한 단어나 구, 혹은 숫자를 말합니다.

D-A-D(아빠)나, 1-9-9-1(1991년) 같은 것들이 있는데요.

루시아가 앞서 사용한 madam(부인·마님)도 좋은 예입니다.

그리고 noon(정오), eye(눈), level(수준), kayak(카약: 소형 선박의 일종) 같은 단어들이 있는데요.

진지할 수도 있고, 재미 삼아 쓸 수도 있습니다.

▪ 단어뿐 아니라, ‘구’도 palindrome이 있는데요.

다양한 예가 있습니다.

A NUT FOR A JAR OF TUNA (항아리에 담긴 참치를 위한 견과류)

BORROW OR ROB (빌리거나 빼앗거나)

TACO CAT (타코[멕시코 음식의 일종] 고양이)

A MAN, A PLAN, A CAT, A HAM, A YAK, A YAM, A HAT, A CANAL – PANAMA! (한 남자, 계획, 고양이, 햄, 야크[네팔・티베트 고원 등에 사는 소와 유사한 동물], 얌[마: 뿌리 채소의 일종], 모자, 운하 – 파나마!)

위의 예는 발음이 어려워 혀가 꼬이게 만드는 ‘tongue twister’이기도 합니다.

AMORE ROMA! (로마 사랑!)

이런 palindrome(회문)을 만드는 방법을 살펴볼까요?

뒤로 읽어도 말이 되는지 봅니다. 단어 사이의 공간도 한결 같은 게 좋습니다. NOT_A_TON 처럼요. 인터넷을 찾아보면 훌륭한 palindrome들이 많습니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.