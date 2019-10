Everyday Grammar: Words That Are Not Words, But Are Words Part 1 (잘못된 표현들 1편)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 상당수 미국인들이 습관적으로 잘못 사용하는 어휘와 숙어 표현들이 있습니다. 그 중에서 중요한 것들을 살펴보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: ANYWAYS, what are we talking about today? (어쨌거나, 오늘 우리 무엇에 대해 이야기하나요?)

루시아: No idea. (몰라요.) I thought you prepared today’s lesson. (당신이 오늘 강좌를 준비해오는 걸로 생각했어요.)

카베: No, I didn’t. (아뇨, 제가 안 했습니다.) FOR ALL INTENSIVE PURPOSES, I COULD CARE LESS what we talk about, but we should come up with something quickly. (모든 면에서, 저는 우리가 이야기하는 것에 대해 신경 안 써요, 하지만 뭔가를 빨리 찾아내야겠네요.)

루시아: Hmm…let me think. (흠…생각해보죠.)

카베: Listen, IRREGARDLESS of what we discuss, it needs to be interesting and grammar-related. (들어보세요, 우리가 무얼 논의하든, 흥미롭고 문법에 관련된 것이어야 합니다.)

루시아: I’ve got it! (저한테 있어요!) Let’s talk about all the incorrect words and phrases you’ve been using so far; IRREGARDLESS, ANYWAYS, FOR ALL INTENSIVE PURPOSES, I COULD CARE LESS… (지금까지 당신이 사용한 모든 부정확한 어휘와 문구에 대해 이야기 합시다. IRREGARDLESS, ANYWAYS, FOR ALL INTENSIVE PURPOSES, I COULD CARE LESS…)

카베: Wait a minute! (잠깐만요!) How do you know I didn’t use them on purpose? (제가 그 말들을 고의로 사용한 게 아닌 걸 어떻게 아시죠?)

▪ Irregardless

‘상관하지 않고’라는 의미로 많이 사용하는 ‘irregardless’는 잘못된 어휘이므로, 쓰지 말아야 합니다.

정확한 표현은 REGARDLESS입니다.

예문) Max will eat candy irregardless if it makes him sick. (X)

Max will eat candy regardless if it makes him sick. (O) 맥스는 사탕이 그를 아프게 만들더라도, 상관없이 먹을 것입니다.

▪ Anyways

‘Anyways’도 맞는 어휘가 아닙니다. 올바른 형태는 ANYWAY입니다. '그래도' '어쨌든'이라는 뜻이죠.

예문) “She was tired, but she went out anyway.” 그녀는 피곤했지만, 그래도 외출했습니다.

Stacy missed the bus, but she got to work on time anyway. 스테이시는 버스를 놓쳤지만, 어쨌든 제 시간에 출근했습니다.

▪ For all intensive purposes

정확한 숙어 표현은 FOR ALL INTENTS AND PURPOSES입니다. ‘모든 점에서’, ‘사실상’이라는 뜻입니다.

▪ I could care less

표현 자체가 비논리적입니다. 여전히 신경쓴다(care)는 의미를 담고 있기 때문인데요. 정확히 말하려면, I COULDN’T CARE LESS (전혀 신경 안 써요.) 라고 해야 합니다.

예문) I could care less if I get a bad grade (X)

I couldn’t care less if I get a bad grade. (O) 저는 나쁜 점수를 받아도 신경 안 씁니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.