Everyday Grammar: I.e. & E.g. (줄임말 I.e.와 E.g.)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 미국인들은 글을 쓸 때 다양한 축약 표현을 사용합니다. 그 중에 가장 흔한 ‘i.e.’와 ‘e.g.’에 대해 설명해드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 시작합니다.

루시아: Kaveh, I’m kind of upset today, so don’t talk to me. (카베, 저 오늘 좀 속상해요, 그러니까 말 걸지 마세요.)

카베: Wait, what? (잠깐만요, 뭐라고요?) I have to talk to you! (저는 당신께 말해야 돼요!) We’re doing this show together. (우리는 이 쇼를 함께 하고 있잖아요.) What’s going on? (무슨 일이죠?)

루시아: Well, I took this writing course, and I got a bad grade on my first paper. (음, 제가 이 작문 코스를 들었는데요. 첫 보고서에 나쁜 점수를 받았어요.)

카베: Oh…well, what was the problem? (오…그런데, 무엇이 문제였나요?)

루시아: So, I mixed up i.e. and e.g. (‘i.e.’와 ‘e.g.’를 뒤죽박죽으로 썼어요.) It happens! (항상 일어나는 일이죠!)

▪ i.e.와 e.g.

e.g.와 i.e.는 글 쓸 때 사용하는 라틴어 축약 표현입니다.

e.g.는 exempli gratia를 줄인 말이고, i.e.는 id est입니다.

▪ e.g.는 “for example”, 즉 ‘예를 들어’라는 뜻입니다. 한 개 이상의 예를 제시할 때 사용합니다.

예문) Mark only likes to watch action movies (e.g., Die Hard, James Bond, the Terminator series). 마크는 액션영화들만 보는 걸 좋아합니다. (예: 다이하드, 제임스 본드, 터미네이터 시리즈)

▪ i.e.는 “in other words”입니다. 즉 ‘다시 말해’, ‘다른 말로’라는 뜻입니다.

예를 제시하지는 않으면서, 정보를 더 명확하게 해주는 용도입니다.

예문) Our pet, Sammy, i.e., the Beagle we adopted two years ago, needs to be groomed every day. 우리 애완동물 새미, 다시 말해 우리가 2년전 입양한 비글은, 매일 털 손질이 필요합니다.

▪ i.e.와 e.g.을 쓸 땐 항상 점을 찍어줘야 합니다. 두 번째 점 뒤에는 쉼표를 붙입니다.

문장 중간에 들어갈 땐 소문자입니다.

예문) Sam will watch the big game, i.e., the World Cup Final between England and Germany. 샘은 큰 경기, 다시 말해, 잉글랜드와 독일의 월드컵 결승전을 시청할 겁니다.

아래와 같이 괄호 안에 쓸 수도 있고,

Sam will watch the big game (i.e., the World Cup Final between England and Germany.)

아래처럼 쉼표 뒤에도 사용할 수 있습니다.

Sam will watch the big game, i.e., the World Cup Final between England and Germany.

또한 세미 콜론 뒤에 넣을 수도 있습니다.

Sam will watch the big game; i.e., the World Cup Final between England and Germany.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.