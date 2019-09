Everyday Grammar: Antecedents + Pronouns (선행사와 대명사)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영문법에는 ‘선행사’라는 개념이 있습니다. 깔끔하고 정돈된 문장을 구사하는데 중요한데요, 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해 드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 시작합니다.

루시아: Kaveh, I know we talked about this subject before, but I still don’t quite get it. (카베, 우리가 전에 이 주제에 대해 이야기했던걸 알아요, 하지만 아직도 잘 이해가 안됩니다.)

카베: Get what? (뭘 이해하는 거죠?)

루시아: Well, it’s not that hard to explain. (음, 설명하기 그렇게 어렵진 않아요.) I mean I already know about it, but sometimes finding examples is a bit hard. (제가 이미 그것에 대해 안다는 뜻인데요, 하지만 어떨 땐 예를 찾기가 조금 어려워요.)

카베: OK, what is it? (그러니까, 뭐예요?)

루시아: It is an interesting topic, and we should have enough time to go over it. (이건 흥미로운 화제예요, 그리고 우리가 이걸 다룰 충분한 시간을 가져야 합니다.)

카베: Would you tell me already? (부디 알려주시겠어요?)

루시아: ANTECEDENTS! (선행사요!) I was thinking of talking about ANTECEDENTS. (선행사에 대해 이야기하는 걸 생각했어요.)

‘선행사(ANTECEDENT)’는 다른 단어 앞에 오는 단어나 ‘구’입니다. 보통은 명사나 명사구인데요, 뒤 따르는 대명사가 가리키는 대상입니다.

예문 보시죠.

예문) Mark hurts his ankle. (마크가 그의 발목을 다쳤습니다.)

위 문장에서 ‘Mark’가 선행사, ‘his’가 대명사입니다.

선행사는 같은 명사를 반복하는 것을 피하기 위해 사용합니다.

예문) The Brady kids are graduating. (브래디 집안 아이들이 졸업합니다.)

The Brady kids are throwing a party. (브래디 집안 아이들이 파티를 엽니다.)

The Brady kids are graduating and they are throwing a party. (브래디 집안 아이들이 졸업하고, 그들은 파티를 엽니다.)

연습해볼까요?

When you give candy to children, give them what they like. (어린이들에게 사탕을 줄 때는, 그들이 좋아하는 것을 그들에게 주세요.)

위 문장에서 ‘children’이 선행사, ‘them’과 ‘they’가 대명사입니다.

선행사는 말 그대로 ‘선행하는’, 먼저 오는 문장 성분이지만, 대명사 뒤에 나오기도 합니다.

예문) When you see him, tell the teacher I’ll be 10 minutes late for the class. (그를 만나면, 제가 수업에 10분 늦는다고 선생님께 말씀드려주세요.)

위 예문에선 대명사인 him이 먼저 나오고, 선행사 teacher가 나중에 나왔습니다.

선행사는 의사 소통에 매우 중요합니다.

문장을 더 명확하게 전달하게 만들기 때문이죠. 적절히 활용하면 글쓰기 실력도 많이 향상됩니다.

하지만 불명확한 선행사는 쓰지 않아야 합니다.

예문) Mary helped Michelle, but she wasn’t happy about it. (메리가 미셸을 도왔습니다, 하지만 그녀는 이에 대해 행복하지 않았습니다.)

위 문장에서는 ‘she’가 누군지 알 수 없습니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.