Everyday Grammar: Tell, Say, Speak, Talk (‘말하다’의 여러 표현)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 한국어의 ‘말하다’에 해당하는 표현이 영어에는 많습니다. tell, say, speak, talk 등을 들 수 있는데요, 어떻게 다를까요? 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드립니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: I’m Kaveh and I like to TALK. (저는 카베입니다 그리고 전 말하는 걸 좋아합니다.)

루시아: You don’t SAY! (설마 그럴리가요!)

Well, I’m Lucija and I like to TELL stories. (음, 저는 루시아입니다 그리고 저는 이야기하는 걸 좋아하죠.)

카베: Well, you always SPEAK your mind. (음, 당신은 언제나 생각하는 대로 말하죠.)

TELL, SAY, SPEAK, 그리고 TALK은 자주 혼동되는 단어들입니다.

간단히 시작해보죠.

▪ TALK과 SPEAK는 동의어입니다. 서로 바꿔 쓸 수 있는 경우가 많습니다.

TALK은 규칙동사(TALK-TAKED-TALKED)로서, 보통 일반적이고 비공식적인 주제에 사용합니다.

예문 보시죠.

예문) We talked about the new project. (우리는 새 프로젝트에 대해 이야기했어요.)

Can I talk to you? (제가 당신께 이야기 할 수 있나요?)

SPEAK는 불규칙 동사(SPEAK-SPOKE-SPOKEN)입니다. 공식적인 환경에서 일방적으로 말하는데 쓰는 경우가 많습니다.

연설이나 강연이 대표적이죠.

그리고 말하는 사람의 지식과 언어능력을 표현하기도 합니다.

예문) She speaks four languages. (그녀는 네 가지 언어를 구사합니다.)

Professor Reid spoke about climate change. (리드 교수가 기후 변화에 대해 강연했습니다.)

▪ TELL과 SAY로 넘어가 보죠.

TELL은 불규칙 동사(TELL-TOLD-TOLD)입니다. 정보를 누군가에게 준다는 의미인데요. 보통은 대명사 다음에 옵니다.

예문) She didn’t tell me her sister was in town. (그녀는 여동생이 동네에 왔다고 제게 알려주지 않았어요.)

I told you about the movie plot. (제가 당신께 영화 줄거리를 알려드렸습니다.)

SAY는 어휘를 통해 무언가를 표현하는 행위 자체를 뜻합니다.

불규칙동사(SAY-SAID-SAID)이기도 한데요, 질문이나 간접화법에 많이 사용합니다.

문장 구조는 SAID + THAT 형태가 일반적입니다. 하지만 THAT을 생략하기도 합니다.

예문) What did Sally say? (샐리가 뭐라고 했나요?)

Tom said (that) Jimmy was sick. (탐은 지미가 아프다고 했어요.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.