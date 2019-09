'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. ‘yesterday’와 ‘ago’, ‘last’는 모두 과거에 관한 말들인데요, 각각 용법이 다릅니다. 예를 들어 ‘어젯밤’을 표현할 때 ‘yesterday night’이라고 말하면 틀립니다. 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: Guess what? YESTERDAY, I went to a CrossFit class. (있잖아요, 제가 어제 ‘크로스핏’ 수업에 갔어요.)

루시아: Really? That’s great. I don’t think I’ve exercised since LAST week. (정말요? 그거 대단하군요. 저는 지난주 이래 운동을 안 한 것 같아요.)

카베: Well, I haven’t been to the gym in a month. No, wait, the last time I went was two months AGO. (음, 저는 지금까지 한달 동안 체육관(헬스장)에 안 갔어요. 아냐, 기다려요, 마지막으로 갔던 게 두 달 전이네요.)

루시아: All I did YESTERDAY was watch the new Van Damme movie. (제가 어제 한 일은 장클로드 반담의 새 영화를 본 게 전부예요.)

카베: No way! I saw that two days AGO. No, wait, it was LAST Tuesday. (그럴 수가! 저는 그 영화 이틀 전에 봤어요. 아니다, 기다려요, 지난주 화요일이었네요.)

▪ Yesterday, Ago, Last (과거 표현 단어들)

과거에 대한 단어들인 YESTERDAY, LAST, AGO는 영어에서 일상적으로 사용됩니다.

앞선 대화에서 카베와 루시아가 무얼 했는지 말하면서 이 단어들을 많이 썼죠.

주어·동사가 각각 하나뿐인 단독 ‘절(clause)’로 이뤄진 간단한 예문으로 익혀보겠습니다.

예문) “John went home.” 존이 집에 갔습니다.

우선 YESTERDAY는 오늘에 앞선 날, 즉 ‘어제’를 뜻하는 것을 기억하세요. morning(아침), afternoon(오후), evening(저녁)과 함께 쓸 수도 있습니다.

아래와 같이 활용합니다.

예문) “John went home yesterday.” 존이 어제 집에 갔습니다.

“John went home yesterday evening.” 존이 어제 저녁에 집으로 갔습니다.

이제 LAST를 볼까요?

LAST는 '지난~'이라는 뜻으로 night(밤)이나 긴 시간, 즉 week(주), month(월), year(년)과 함께 씁니다.

그리고 계절에도 사용합니다. spring(봄), summer(여름), fall(가을), winter(겨울) 같은 말들이죠.

또한 요일 앞에도 옵니다.

예문) “John went home last night.” 존은 지난밤(어젯밤)에 집으로 갔습니다.

“John went home last week.” 존은 지난주 집에 갔습니다.

간단하죠?

AGO는 더 간단합니다.

AGO는 ‘~전에’라는 의미로 특정 시간 범위 뒤에 사용합니다.

FIVE MINUTES AGO(5분 전에), FIVE YEARS AGO(5년 전에)처럼 활용할 수 있죠.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.