Everyday Grammar: Em Dash, En Dash (‘대시’의 종류)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영어로 글을 쓰다보면 ‘대시(-)’를 사용할 때가 많습니다. 대시에도 여러 종류가 있는데요. 각각 어떻게 쓰는지 자세히 설명해 드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: Writing can be hard, especially with all the different punctuation rules. (글쓰기는 어려울 수 있습니다, 특히 모든 구두점 규칙에 관해서요.)

카베: What punctuation confuses you the most? (어떤 구두점이 가장 혼동시키나요?)

루시아: Let me think. (생각해볼게요.) No one has ever really explained to me the proper use of dashes. (아무도 '대시'의 올바른 사용법을 설명해주지 않았어요.)

카베: DASHES? (대시요?) Yeah. (네.) I always use them, but I've never been taught about them, either. (저도 항상 그걸 사용하지만, 그것에 대해 배운 적은 없네요.)

▪ '엠 대시'와 '엔 대시'

세 가지 '대시'가 있습니다. '엔 대시(EN DASH)', '엠 대시(EM DASH)', 그리고 '이중 하이픈(DOUBLE HYPHEN)'입니다.

오늘은 앞의 두 개에 집중하겠습니다.

'대시'는 글 안에 수평으로 긋는 선입니다.

이를 통해 단어들의 모임을 갈라놓습니다. 특정 진술을 강조하고 싶을 때 쓰거나, 콜론(:) 대신, 혹은 쉼표(,)나 괄호가 들어갈 자리에 넣기도 합니다.

▪ 엠 대시

엠 대시는 앞서 말씀 드린 모든 역할을 다합니다. 글이 덜 공식적으로 보이게 하고 싶거나, 강한 감정을 불러일으키길 원할 때 쓸 수 있습니다.

예문 보시죠.

쉼표 대신 사용

예문) After all the neighbors arrived – including Jimmy and Taylor – the host gave a speech. (지미와 테일러를 포함해 모든 이웃이 도착한 뒤 주최자는 연설을 했습니다.)

After all the neighbors arrived, including Jimmy and Taylor, the host gave a speech.

괄호 대신 사용

예문) The students – all 30 of them – failed the test. (그 학생들 30명 모두 시험에 떨어졌습니다.)

The students (all 30 of them) failed the test.

콜론 대신 사용

예문) He is afraid of one thing – spiders. (그는 한 가지를 무서워합니다 – 바로 거미죠.)

He is afraid of one thing: spiders.

▪ 엔 대시

엔 대시는 길이가 짧습니다. 시간의 폭이나 수의 범위를 나타내는 데 쓸 수 있죠. 연결을 표현하거나, 복합형용사를 만드는데도 사용합니다.

예문) I read pages 30-36 of the new book. (저는 그 신간 서적의 30쪽부터 36쪽까지 읽었습니다.) [수의 범위]

I need 15-20 minutes to cook my lunch. (점심을 만드는데 15에서 20분이 필요합니다.) [시간의 폭]

The flight route is London-New York. (그 비행 경로는 런던과 뉴욕 간입니다.) [연결 표현]

He is the Nobel prize-winning scientist. (그는 노벨상 수상 과학자입니다.) [복합 형용사]

보기엔 비슷하지만 사용법은 다른 두 가지 대시, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.