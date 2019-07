Everyday Grammar: Peek, Peak, Pique (Peek, Peak, Pique 구별)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 철자도 비슷하고 발음도 유사한 단어들, 헷갈릴 때가 많죠. 오늘은 그런 말들 중에 몇 가지를 예문을 통해 구별해보겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: Kaveh, we’ve covered homophones, right? (카베, 우리가 동음이의어[homophone]를 다룬 적 있어요, 맞죠?)

카베: You mean words that have the same pronunciation but different meanings, origins or spellings? (발음은 같지만 뜻이나 어원, 철자가 다른 단어들 말인가요?)

루시아: Yeah! (네!)

카베: Yup! But there are so many. (넵! 하지만 그런 게 많잖아요.) Any specific ones you’re interested in? (특별히 관심 있는 것들이 있나요?)

루시아: Well, I do have some words in mind that might PIQUE your interest! (음, 당신의 흥미를 불러일으킬 만한 몇 단어가 있어요.)

카베: OK, which ones are they? (좋아요, 그게 어떤 것들이죠?)

루시아: Well, if we discuss them our popularity could PEAK. (그러니까, 우리가 그 단어들을 이야기하면 인기가 정점에 달할 겁니다.)

카베: What? (뭐라고요?)

루시아: If you PEEK at my script you’ll know what homophones I want to talk about. (당신이 제 대본을 훔쳐본다면, 제가 말하길 원하는 동음이의어가 뭔지 알게 되실 거예요.)

카베: OK, I think I’ve figured it out! (좋아요, 제가 알아낸 것 같네요!)

▪ PEEK

PEEK, P-E-E-K는 ‘엿보다’라는 뜻의 동사입니다.

예문) Tommy peeked at Suzy’s test. (토미는 수지의 시험지를 훔쳐봤습니다.)

Don’t peek at the present or you’ll ruin the surprise. (선물을 엿보지 마세요, 깜짝 놀라는 걸 망칠테니까요.)

▪ PEAK

PEAK, P-E-A-K에는 몇 가지 용법이 있는데요. 명사로는 ‘꼭대기’, ‘정상’이라는 뜻입니다.

동사로 쓰면, 활동이나 발전상태, 인기 등이 ‘정상에 달하다’라는 의미입니다.

예문) We climbed to the peak of the mountain. (우리는 그 산의 정상에 올라갔습니다.)

The actor’s popularity peaked more than a decade ago. (그 배우의 인기는 십여 년도 전에 정점을 찍었죠.)

▪ PIQUE

PIQUE, P-I-Q-U-E는 흥미나 호기심을 ‘불러 일으키다’라는 뜻입니다.

또는 짜증이나 억울함을 자극한다는 부정적인 의미로 쓰기도 합니다.

예문) English @ the Movies piques my interest in seeing the films. (‘English @ the Movies’ 프로그램은 영화 감상에 대한 흥미를 일으켰어요.)

Nothing piques me more than when my phone battery dies. (휴대폰 배터리가 방전될 때 만큼 짜증나는 건 없죠.)

익숙해지셨나요?