'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영어에는 한국어에서 보기 드문 '반의어(contronym)’가 있습니다. 상황에 따라 반대 의미를 가진 어휘들인데요. 이런 말들 때문에 혼란스럽지 않도록 자세히 설명해드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: I came up with a new game! (제가 새로운 게임을 찾아냈어요!) It’s called, NAME THAT CONTRONYM. (‘반의어를 맞춰라’라고 부르는 겁니다.)

카베: OK. (좋아요.) How does it go? (어떻게 하는 겁니까?)

루시아: I give you two definitions and you figure out which contronym it is. (제가 두 가지 의미를 제시하면, 그 반의어가 뭔지 알아내시는 거예요.)

카베: OK! (알았습니다!)

루시아: THIS WORD MEANS TO PERMIT OR TO RESTRICT. (이 단어는 ‘허가하다’ 또는 ‘제한하다’를 의미합니다.)

카베: The answer is: Sanction. (답은 ‘Sanction’입니다.)

루시아: Correct. (맞아요.) One point for you! (1점 드립니다!) NEXT: THESE WORDS MEAN TO SUPPLY OR AN END TO SUPPLIES. (다음 문제, 이 단어들은 ‘공급하다’ 또는 ‘공급 중단’을 뜻합니다.)

카베: I’ll go with: Issue. (제 답은 ‘Issue’로 할래요.)

루시아: Nope! (아니예요!) The answer we’re looking for is ‘give out.’ (우리가 찾는 답은 ‘give out’입니다.) You lose 10 points. (10점 잃으셨어요.)

▪ ‘반의어(CONTRONYM)’라는 문법 용어 들어보셨을 것으로 저희는 확신합니다.

상대적인 의미를 한 몸에 가진 어휘들을 말하는데요.

언뜻 보면 당황스러울 수 있지만, 정확한 의미를 아는 요령이 있습니다.

문장 안에서 맥락을 주의 깊게 파악하는 겁니다.

이 점을 염두에 두고, 일반적인 반의어들이 어떻게 사용되는지 살펴보겠습니다.

BUCKLE

- 연결하다: Buckle your seatbelt. (안전띠를 매세요.)

- 무너지다, 붕괴하다: The bridge buckled in the earthquake. (그 다리는 지진에 무너졌습니다.)

OFF

- 활성화된: The fire alarm went off. (화재경보기가 작동했습니다.)

- 불활성화된, 꺼진: The fire alarm is off. (화재경보기가 꺼진 상태입니다.)

OVERLOOK

- 감독하다: Amy overlooks the building project. (에이미가 그 건설 프로젝트를 감독합니다.)

- 등한시하다: Sam overlooked his math homework. (샘은 수학숙제를 하지 않았습니다.)

BILL

- 화폐: I only have a $20 bill. (제겐 20달러짜리 지폐밖에 없어요.)

- 청구서: Can I get the bill please? ([식당 등지에서] 계산서 주시겠어요?)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.